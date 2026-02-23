Administratör Backoffice 80% Örebro
TNG Group AB / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-02-23
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Noggrann administratör sökes för konsultuppdrag 80% i Örebro. Perfekt för dig som studerar eller vill ta ett kortare uppdrag
Nu söker vi en Administratör Backoffice till vår kund i Örebro för ett uppdrag på 80%. Här arbetar du med administration och kvalitetssäkring i bolagets system. Funktionen är central för att koppla inkommande ärenden till rätt mottagare och att utskick sker korrekt och i rätt tid. Du får ett ansvarsfullt uppdrag med tydliga rutiner och möjlighet att snabbt bidra. Rollen passar dig som studerar eller söker ett korttidsuppdrag och vill utveckla din administrativa kompetens i en samhällsnära verksamhet. Uppdraget förväntas pågå 1-3 månader med start omgående.
Ditt anställningserbjudande
Som konsult via TNG får du en trygg anställning under uppdragstiden och en dedikerad konsultchef som stöttar dig hela vägen. Du får värdefull erfarenhet av kvalificerad administration och systemarbete. Tjänsten är på 80%, vilket gör den idealisk att kombinera med studier eller annan sysselsättning. Du blir en del av ett samarbetsinriktat team där noggrannhet, respekt och professionalism genomsyrar arbetet.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Administrera och matcha inkomna ärenden i systemet
Säkerställa att rätt mottagare, ärendeinformation och datum är registrerade
Kvalitetssäkra namn, adresser och övriga uppgifter
Hantera avvikelser och följa upp oklarheter med relevanta parter
Förbereda och administrera utskick via e post och post
Dokumentera åtgärder och hantera filunderlag samt fakturaunderlag
Värt att veta
Uppdraget är ett konsultuppdrag via TNG på 80% med placering i Örebro. Det är ett korttidsuppdrag och passar särskilt dig som studerar eller söker en tillfällig tjänst med fasta arbetstider dagtid. Du arbetar nära kundtjänst och övrig administration samt har kontakt med externa samarbetspartners. Arbetet följer tydliga rutiner och prioriteringar.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har god administrativ förmåga och mycket god systemvana. Du arbetar strukturerat, självständigt och med hög noggrannhet även när arbetsuppgifterna är repetitiva. Du är trygg i skriftlig kommunikation på svenska och har förmåga att formulera dig tydligt och professionellt via mejl. Som person är du ansvarstagande, metodisk och har ett gott omdöme. Det är meriterande med erfarenhet av backoffice, kundtjänst eller annan administrativ roll. Denna roll kräver goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Kungsgatan 8 (visa karta
)
702 11 ÖREBRO Arbetsplats
TNG Örebro (Mellansverige) Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Jenny Nilsson jenny.nilsson@tng.se Jobbnummer
9759107