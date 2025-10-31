Administratör / Arbetsledare
2025-10-31
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ltma Group AB i Borås
Vi är ett väletablerat städföretag med över 10 års erfarenhet inom privat- och företagsstädning, kontors-, trapphus- och byggstäd. Nu söker vi dig som vill ta ett helhetsansvar för administration, personal och planering - och växa med oss.
Tjänsten
Som Administratör/Arbetsledare får du en mycket central roll i verksamheten och kommer att ansvara för:
* Fullständigt personalansvar - rekrytering, introduktion, schema- och vakanhantering, utveckling och uppföljning.
* Mottagande av kundsamtal, bokningar, kundkontakter.
* Planering och schemaläggning av personal och uppdrag, med modern kontorsplats och eget ansvar.
* Kontorsadministration - hantering av uppdrag, fakturering (i samarbete med ekonomikontoret), rapporter, kundregister etc.
* Att vidareutveckla och effektivisera våra processer och rutiner - du blir spindeln i nätet.
* Körning kan förekomma vid behov (kontor i området, vi vill att uppdragen ligger nära varandra för korta körsträckor).
Vi söker dig som har
* B-körkort (krav).
* Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
* Meriterande: goda kunskaper i engelska.
* God datorvana och god struktur, gillar att ha koll på läget.
* Erfarenhet från städ- eller servicebransch, gärna i ledande roll eller med personalansvar.
* Du trivs med att ta ansvar, ta egna initiativ och ser helheten i verksamheten.
* Du är serviceinriktad, lösningsfokuserad och bygger goda relationer med både kunder och personal.
Vi erbjuder
* En riktigt viktig roll i ett företag som funnits i 10 år och har stark lokal förankring.
* Eget kontorsrum/plats - en modern arbetsmiljö med frihet och ansvar.
* Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten - vi söker dig som kan axla ansvaret från ägarna och driva planering och styrning.
* Dynamisk och omväxlande vardag där ingen dag är exakt likadan.
* Rekrytering sker löpande - skicka gärna ansökan med CV och personligt brev.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till tomas@ltmagroup.se
och ange "Arbetsledare / Administratör" i ämnesraden.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss via e-post info@ltmagroup.se
eller på telefon 033-104 166.
Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte med att höra av dig.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
E-post: info@ltmagroup.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör / Arbetsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ltma Group AB
(org.nr 559014-8481) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9584268