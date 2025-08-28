Administratör Arbete och Försörjning Verksamhetsstöd
2025-08-28
Är du redo att möta verkligheten och nyfiken på hur det är att arbeta inom Arbete & Försörjning i Södertälje? Vi utför arbetsuppgifter som faktiskt gör skillnad!
Just nu söker vi en ny lagspelare till Verksamhetsstöd.
Arbete och Försörjning är en spännande och utvecklande arbetsplats där vi tar emot alla som ansöker om ekonomiskt bistånd i Södertälje.
Vi ska vara en öppen och tillgänglig myndighet som medarbetare och medborgare kan lita på. Vårt uppdrag är att bidra till ett Södertälje där alla medborgare är delaktiga och bidrar med sin kraft och kunskapskälla.
En dag på jobbet
Som Administratör på Verksamhetsstöd kommer du att möta Södertäljes medborgare i vår reception samt i telefonväxel på Arbete & Försörjning. Du kommer ta emot frågor, ansökningar och hjälpa klienterna vid våra internetkiosker i vårt väntrum. Ge god service till handläggare och chefer. Verksamhetsstöd ser till att enheterna inom Arbete & Försörjning har det material som de behöver och att all materiel köps in efter avtal och budget. Vi ansvarar för att lokaler, fordon, skrivare, datorer, telefoner, arkivvård och att annat material fungerar som det ska. Du kommer att arbeta i vår reception, sortera, dela ut post, ta emot varor, viss administration och handläggarstöd.
Vi möblerar och lagar enkla fel så du behöver vara händig, inte rädd för att hugga i och köra våra bilar till verkstad och tvätt.
Vem är du?
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, serviceinriktad, självständig, strukturerad samt är en riktig lagspelare. Du har en god administrativ förmåga och tar ansvar. Du har också en förmåga att se möjligheter till eventuella effektiviseringar och förbättringar i arbetssätten. Du ser var vi behöver göra en insats.
Dina personliga egenskaper
• Vi söker dig som är praktiskt lagd, strukturerad, drivande, kommunikativ och har helhetssyn.
• Du är ansvarstagande, serviceinriktad och lyhörd.
• Tjänsten kräver att man ska kunna arbeta i en produktiv, livfull och intensiv miljö.
• Som person så måste du vara trygg i dig själv och stresstålig.
• Du ska vara flexibel och gilla att byta arbetsuppgifter när verksamheten kräver det.
• Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighetKvalifikationer
• Gymnasial utbildning,
• Du ska ha goda generella datorkunskaper inom office paketet och Teams.
• Du ska ha goda kunskaper inom svenska och engelska i tal och skrift.
• B-körkort
• Klara tunga lyft
Meriterande:
• Tjänsten förutsätter att du är en erfaren administratör och har intresse och/eller erfarenhet av arbetsområdet.
• Erfarenhet av arkivvård
• Erfarenhet av att möta människor i olika utsatta situationer
• Erfarenhet av Socialtjänst och Ekonomiskt bistånd
• Kunskaper i verksamhetssystemen Pulsen Combine
• Har erfarenhet av telefonisystemet Trio
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Enl ök Friskvårds peng 3000:- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ressultatenhetschef
Evalena Asp Ahlinder evalena.aspahlinder@sodertalje.se 0852301404 Jobbnummer
9480022