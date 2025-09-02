Administratör Äldreomsorg
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Vi söker en ny administrativ kollega till vårt fantastiska team inom äldreomsorgen. Din arbetsplats är verksamhetsnära förlagd på en eller flera enheter i kommunen.
Som administratör inom äldreomsorgen kommer du att:
* Dagligen arbeta som chefsstöd, stöd till medarbetare samt andra professioner och enheter.
* Vara delaktig i bemanningsplanering och aktivt arbeta med korttidsbemanning, schemaläggning samt arbeta personalredogörande.
* Hantera fakturor samt ansvara för andra administrativa uppgifter inom ditt område.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som administratör har du en administrativ utbildning eller annan relevant utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som kan bedömas som likvärdig. Det är meriterande att du har tidigare erfarenhet av liknande arbete inom offentlig sektor.
För rollen som administratör krävs det att:
* Du har grundläggande kunskaper inom Officepaketet och schemaläggning.
* Du har kunskap inom personalsystem såsom TimeCare multi acess.
* Meriterande om du har kunskap inom Visma personalsystem, Winlas och/-eller fakturasystemet Proceedo.
* Du kan strukturera, planera och prioritera arbetsuppgifter samt fatta egna beslut när det krävs.
* Du kan arbeta självständigt och i nära samverkan med andra.
Du är lösningsfokuserad, har lätt för att samarbeta samt har förmåga att skapa en god arbetsmiljö. Detta genom att du är flexibel, kostnad och kvalitetsmedveten samt aktivt utbyter kunskap och idéer för att utveckla verksamheten.
Arbetstid är förlagt till dagtid
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
