Administratör Åkeri Örebro
Jonsson, Tommy / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2025-10-26
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jonsson, Tommy i Örebro
, Umeå
eller i hela Sverige
Vi på TMR Terminal söker Administratör.
I rollen som administratör behöver du vara serviceinriktad, ha intresse vilja och förmåga att driva på och utveckla din egen roll i företaget.
Att ta ett eget ansvar, använda sunt förnuft och följa lagar och regler är något som vi alla på företaget jobbar efter vilket bör vara en självklarhet även för dig.
Det svenska språket behärskar du till fullo både i tal och skrift, engelska och teckenspråk är meriterande men inget krav.
Ett stort plus om du har bra kontroll på Excel.
Bokföring och löner ligger externt men ingen nackdel om du behärskar något eller båda.
Du är noggrann och strukturerad.
Några exempel på vad du kommer att jobba med.
• Beställa kontorsmaterial, tankkort och arbetskläder.
• Fakturering.
• Hantera behörigheter till grind och låssystem.
• Arbeta i olika system som exempelvis fordons, personal, lön, transport och fakturasystem.
• Hantera en viss del av löneprocessen: inrapportering, granskning och säkerställa rätt hantering av frånvaro, avvikelser och semester.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du är en positiv själ som gärna har ett leende eller skratt på lut då det ger energi till alla och man får i regel tillbaka den energin mångfalt.
Med det sagt så ska du även vara rak, tydlig och inte vara rädd för att säga till på skarpen då någon inte sköter eller beter sig på rätt sätt.
Du kommer att jobba självständigt under eget ansvar vilket innebär att du också får stor frihet gällande arbetstiderna.
Du kommer att vara direkt underställd VD och svara gentemot honom även i den kommunikationen gäller det att vara rak och ärlig så man tillsammans med övrig personal kan utveckla företagen.
Lön sätts enligt överenskommelse.
Kort om företaget.
TMR Terminal AB är en del av en företagsgrupp som även består av TMR Fastigheter AB, Kumla Fjärr AB och Nälberg Holding AB
TMR Terminal AB bedriver terminal och lagerverksamhet medans Kumla Fjärr AB bedriver åkeriverksamhet med 12 ekipage som går linjetrafik Örebro - Luleå och två ekipage som går lokalt runt Örebro.
TMR Fastigheter innehar vår fastigheten (Marieberg) som är på totalt 60,000kvm varav 15,000kvm under tak där vår verksamhet bedrivs och utgår ifrån men där vi också har ett flertal hyresgäster och mycket stor utvecklingspotential.
Skicka din ansökan till tommy@tm-s.se
skriv Administratör i ämnesraden, vi kommer att höra av oss om du går vidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Mail
E-post: tommy@tm-s.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jonsson, Tommy Arbetsplats
Örebro Jobbnummer
9574505