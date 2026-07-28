Administratör
AB Ability coaching / Administratörsjobb / Trollhättan Visa alla administratörsjobb i Trollhättan
2026-07-28
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Vi söker en administratör på deltid
Om Ability Coaching AB
Ability Coaching AB är en leverantör av arbetsmarknadstjänster på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Vi hjälper arbetssökande att komma närmare arbete eller studier genom coachning, vägledning och individanpassat stöd. Genom vårt arbete skapar vi möjligheter för människor att stärka sin position på arbetsmarknaden.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Eftersom vi samarbetar med underleverantörer som inte har tillgång till FAMS (Arbetsförmedlingens administrativa system) söker vi nu en administratör på deltid.
I rollen ansvarar du för att ta emot handledarnas rapportering kring deltagare och skicka in den vidare till Arbetsförmedlingen via FAMS. Du säkerställer att rapporteringen är korrekt, komplett och skickas in inom angivna tidsramar.
Du kommer även att ha löpande kontakt med våra handledare via e-post och telefon samt följa upp att den administrativa hanteringen fungerar enligt våra rutiner.Dina arbetsuppgifter
Ta emot och skicka in handledarnas rapportering till Arbetsförmedlingen via FAMS:Avvikelserapporter
Gemensam planering
Informativa rapporter
Slutredovisningar
Resultatredovisningar
Periodiska rapporter
Signal om arbete eller utbildning
Svara på e-post från handledare och begära kompletteringar vid behov.
Följa upp åtgärdscentret i Workbuster, där våra handledare arbetar dagligen, och säkerställa att rapporter och uppgifter hanteras av handledarna samt skickas in inom rätt tidsramar.
Säkerställa att den löpande administrationen gentemot Arbetsförmedlingen håller hög kvalitet.
Vi söker dig som
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande.
Har god administrativ förmåga och trivs med att arbeta självständigt.
Har god datorvana och lätt för att sätta dig in i olika digitala system.
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Är van vid att arbeta mot deadlines och säkerställa att uppgifter blir korrekt genomförda.
Erfarenhet av administration kopplad till Arbetsförmedlingen samt arbete i FAMS eller Workbuster är meriterande, men inget krav.
Omfattning
Tjänsten är en deltidsanställning med varierande arbetstid enligt följande:
Första veckan varje månad: cirka 5–6 timmar per dag.
Övriga veckor: cirka 2–3 timmar per dag.Så ansöker du
Är du en noggrann och strukturerad person som tycker om administration och att skapa ordning och kvalitet i processer? Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar varför du passar för rollen.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Ability Coaching
(org.nr 556776-0904)
Kungsgatan 29 (visa karta
)
461 30 TROLLHÄTTAN Kontakt
Rekryterare
Jelena Maric jelena.maric@ability.se Jobbnummer
10014495