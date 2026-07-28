Administratör
Karlstads kommun / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-07-28
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Vi söker en ny lagmedlem till avdelningen för Inspiration och välfärdsteknik i Vård- och omsorgsförvaltningen!
Vår avdelning startade hösten 2025 och har sedan dess fått flera nya och spännande uppdrag. Nu söker vi en administratör då vår nuvarande medarbetare gått vidare till nya äventyr.
Vi finns på Kolvgatan 7 och tillhör verksamhetsområde hemtjänst. Idag består teamet av tio medarbetare som ansvarar för den övergripande hanteringen av välfärdsteknik inom vård- och omsorgsförvaltningen. Exempel på produkter och tjänster vi arbetar med är trygghetslarm, läkemedelsautomater, GPS-larm, spol- och torkbidéer samt matassistenter.
Vi ansvarar även för tjänsten Digital vägledare, Inspirationsmiljön och smarta saker som karlstadsbon kan införskaffa på egen hand.
Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor i en arbetsmiljö där skratt och samarbete står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
I din roll som administratör ansvarar du bland annat för servicetelefonen, mötesrummen, krisförrådet, fakturahantering, beställningar, inköp, in- och utleveranser, felanmälningar och tar emot besökare. Du arbetar i både personal- och verksamhetssystem och är ett allmänt administrativt stöd till teamet.Kvalifikationer
För tjänsten krävs gymnasieutbildning samt erfarenhet av administrativt arbete. Du behöver ha god förmåga att planera, prioritera och strukturera ditt arbete självständigt samt kunna samarbeta väl med andra. Rollen ställer även krav på att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Vidare krävs god datorvana och erfarenhet av att arbeta i digitala system.
Meriterande är om du har erfarenhet av fakturahantering och inköp, arbete i personal- och verksamhetssystem, beställnings- och leveranshantering, kundservice, reception eller telefonservice samt från kommunal verksamhet eller annan offentlig verksamhet och såklart intresse för eller erfarenhet av välfärdsteknik.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team, är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, är lösningsorienterad och har en positiv inställning, är flexibel och kan hantera varierande arbetsuppgifter samt har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och system.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod [152090].
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Kolvgatan 7 (visa karta
)
653 41 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Ulrica Huuva Asker ulrica.huuva.asker@karlstad.se +46545401948 Jobbnummer
10013722