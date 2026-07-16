Administratör
Kiruna Pastorat / Administratörsjobb / Kiruna Visa alla administratörsjobb i Kiruna
2026-07-16
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Tjänstens innehåll
I denna roll möter du människor i olika skeden av livet, både vid glädjefyllda tillfällen och i stunder av sorg. Du har en central funktion i verksamheten och fungerar som en viktig samordnare med ansvar för att skapa struktur, ge service och säkerställa ett professionellt bemötande.
Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, effektivitet och god organisationsförmåga. Du behöver vara flexibel och ha förmåga att hantera varierande arbetsuppgifter samt anpassa dig efter verksamhetens behov.
Eftersom tjänsten innebär nära samverkan med kollegor är det viktigt att du är en lagspelare som bidrar till en positiv och hjälpsam arbetsmiljö. Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bl a:
Redovisning av kollekter, Swish etc
Ta emot besökare och hantera telefonväxel och funktionsbrevlådor
Administrera kyrkliga handlingar
Boka lokaler, verksamheter och förrättningar och hantera anmälningslistor
Administrera kyrkans medlemsregister
Löpande statistikrapportering Kvalifikationer
Vi söker dig som har god erfarenhet inom administration, stor datorvana och som trivs med att vara ansiktet utåt. Du arbetar självständigt och engagerat, du kan utrycka dig på god svenska i tal och skrift samt har förmåga att kommunicera på engelska. Egenskaper vi ser att du har är att du är en flexibel, strukturerad och en utåtriktad person. För att lyckas i rollen behöver du ha en god prioriteringsförmåga och kunna arbeta effektivt trots avbrott. Du behöver även vara lösningsorienterad och serviceinriktad samt ha en god administrativ struktur och noggrannhet.
Tjänsten kräver att du är trygg i att använda IT-system i det dagliga arbetet, exempelvis för administration, dokumentation och planering. Du har goda kunskaper i Office‐paketet och en stark administrativ förmåga som hjälper dig att arbeta strukturerat och effektivt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, att du är social av naturen, har lätt för att samarbeta samtidigt som du är engagerad och självständigt hanterar och avslutar dina uppdrag. Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna pastorat
(org.nr 252003-1564), https://www.svenskakyrkan.se/
Finng 1 (visa karta
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981 31 KIRUNA Arbetsplats
Jukkasjärvi församling Kontakt
Annica Uusitalo Johansson, Vision annica.uusitalojohansson@svenskakyrkan.se 0970-16261 Jobbnummer
10004706