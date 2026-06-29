Administratör
Randstad AB / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2026-06-29
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Söker du en ny utmaning i arbetslivet och vill bygga på din kompetens? Vi på Randstad söker en noggrann och strukturerad konsult till ett spännande uppdrag inom administration hos vår kund i Västerås.
För den här tjänsten krävs ingen tidigare erfarenhet inom området – vi lägger störst vikt vid din inställning, din digitala vana och din vilja att lära!
Sök tjänsten idag! Urval sker löpande.
Ansvarsområden
Om rollen
Du arbetar med data, system och administrativa processer som stödjer verksamheten. Din huvudsakliga uppgift blir att säkerställa att företagets masterdata är korrekt. Du arbetar självständigt i flera digitala system parallellt, men i nära samarbete med teamet.
Bra att veta: Du får en gedigen introduktion och handledning av en Business Process Manager. Målet är att du blir självgående på 4–6 veckor.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker dig som är lärvillig, har ett öga för detaljer och snabbt tar till dig nya arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Avslutad gymnasieutbildning.
God datorvana och komfortabel med digitala system.
Goda kunskaper i svenska och engelska.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/b53b27ce-dcb0-425b-aa44-8063c044d0f2
722 13 VÄSTERÅS Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9983624