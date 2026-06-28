Administratör
Brand & Utrymningskontroll i Sverige AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-06-28
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Administratör / Ekonomiassistent (50–100%)
Är du personen som älskar ordning, struktur och att få verksamheten att fungera?
Vi växer och söker nu en administratör/ekonomiassistent som vill bli en viktig del av vårt team.
Hos oss får du en varierande roll där du arbetar nära ledning, säljare och servicetekniker. Du blir en nyckelperson som hjälper till att hålla ordning i den dagliga verksamheten och ser till att administrationen fungerar smidigt.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
löpande administration
fakturering
kund- och leverantörsreskontra
bokning och planering
telefon och e-post
offert- och avtalsadministration
registervård och dokumenthantering
stöd till säljavdelning och servicetekniker
övriga administrativa uppgifter
Tjänstens omfattning är 50–100 % och kan anpassas efter rätt kandidat.
Vi söker dig som:
är strukturerad och noggrann
tycker om ordning och planering
arbetar självständigt och tar eget ansvar
är serviceinriktad och positiv
trivs med att ha många kontaktytor
Erfarenhet av administration, ekonomi eller liknande arbetsuppgifter är meriterande.
Har du arbetat i ekonomisystem, affärssystem eller CRM-system är det ett extra plus.
Hos oss får du:
en varierande och utvecklande tjänst
stort eget ansvar
arbeta i ett företag med stark tillväxt
korta beslutsvägar
trevliga kollegor och en prestigelös arbetsmiljö
möjlighet att påverka både din roll och företagets utveckling
Vi söker dig som gillar att skapa ordning, lösa problem och bidra till att verksamheten fungerar effektivt varje dag.Publiceringsdatum2026-06-28Kvalifikationer
god svenska i tal och skrift
god datorvana och erfarenhet av Microsoft Office
Erfarenhet av ekonomi, administration eller liknande arbete är meriterande.
I din ansökan vill vi gärna att du bifogar:
kort presentation om dig själv
CV
löneanspråk
när du tidigast kan tillträda tjänsten
Vänligen märk din ansökan med:
"Administratör/Ekonomiassistent"
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Arbetsplatsen ligger i Solna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: ansokan@bukab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brand & Utrymningskontroll i Sverige AB
(org.nr 556982-3379) Jobbnummer
9982232