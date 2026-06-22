Administratör
Linköpings universitet / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-06-22
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Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av utbildningsadministration såsom program- och kursadministration samt övriga studieadministrativa ärenden. Arbetet innebär en viktig samordnande servicefunktion med många kontaktytor mot såväl personal, studenter som externa parter i syfte att stödja verksamhetens behov. Du arbetar i nära samarbete med institutionens lärare och forskare och ingår i ett team med kollegor som har motsvarande uppgifter inom andra delar av institutionen.
Det administrativa stödets arbete utförs enligt gällande rutiner och regelverk. Processer och arbetssätt står inför förändringar inte minst kopplat till digitalisering och AI och du förväntas medverka till att utveckla processer och rutiner för en effektiv studieadministration med hög kvalitet. Arbetet ställer krav på god förståelse för respektive avdelnings verksamhetsområden liksom följsamhet och god förståelse för akademisk utbildningsverksamhet i stort.
Som medarbetare inom avdelningen för verksamhetsstöd förväntas man också att vid behov vara flexibel och kunna gå in och arbeta med andra administrativa uppgifter än de som man normalt arbetar med.
Om dig
Vi söker dig som har en examen på lägst gymnasienivå och erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete. För tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet från högskolesektorn genom egna studier eller arbetslivserfarenhet. Anställningen är en administrativ stödfunktion med höga krav på att självständigt kunna planera, prioritera och strukturera arbetet i din vardag.
Som person har du god samarbetsförmåga, tar ansvar för ditt arbete och driver det framåt. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och en god problemlösare. Viktiga egenskaper är vilja och förmåga att ta egna initiativ, ge situationsanpassat stöd till kärnverksamheten samt förmåga att snabbt sätta sig in i nya eller förändrade arbetsuppgifter och villkor inom det administrativa området. Mycket god datorvana och systemförståelse samt god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska både i tal och i skrift är ett krav för anställningen. Kunskaper inom de system som används inom högre utbildning såsom ekonomi- och inköpssystem, antagningssystem och resultatrapporteringssystem är meriterande.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Institutionen, med ca 500 anställda, bedriver grund- och forskarutbildning samt forskning framförallt inom filosofisk och teknisk fakultet och har en omfattande nationell och internationell samverkan. Den verksamhetsnära administrationen är organiserad vid en egen enhet under avdelningen för verksamhetsstöd. Den verkar övergripande för hela institutionen.
Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/organisation/liu/iei
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell och differentierad lönesättning och sker i enlighet med gällande kollektivavtal (RALS/RALS-T) samt universitetets riktlinjer för lönebildning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-06-22Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 5 augusti 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
HR-partner
Elin Bergfeldt elin.bergfeldt@liu.se +4613284403 Jobbnummer
9972215