Administratör
Randstad AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Nu letar vi efter en administratör till en myndighet för ett uppdrag mellan juli tom september.
Som administratör har du en central roll i att säkerställa en välfungerande, effektiv och
trivsam kontorsmiljö samt ge kvalificerat administrativt stöd till verksamheten. Arbetet innebär att
se till att våra kontorslokaler är välfungerande och trivsamma för både medarbetare och besökare.
Rollen är varierad och kombinerar praktiskt servicearbete med administration och utvecklingsarbete,
vilket kräver god förmåga att strukturera och koordinera sitt arbete.
Arbetet sker på plats.
Arbetstider 08-16.30
Ansvarsområden
Ansvara för den dagliga kontorsdriften och kontorsmiljön,
Samordna myndighetens brandskyddsarbete.
Hantera felanmälningar och samordna kontorsrelaterade tjänster,
Genomföra inköp av varor och tjänster inom kontors- och verksamhetsområdet.
Samordna och genomföra personalvårdande aktiviteter och arrangemang,
Ge administrativt stöd till verksamheten
Delta aktivt i utvecklingsarbete
Andra administrativa och praktiska sysslor kan förekommaKvalifikationer
• gymnasium eller likvärdig utbildning
• goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• minst ett (5) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• erfarenhet av brandskyddsarbete
• kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/9b154ed8-b1ef-4092-8034-08c599f836db
Hammarbybacken 31 (visa karta
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121 45 JOHANNESHOV Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9961007