Administratör
Nordic Green Stockholm AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-11
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Vill du arbeta i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad administratör som vill stötta vår verksamhet och bidra till att våra byggprojekt flyter smidigt.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Som administratör hos oss får du en central roll i verksamheten. Du kommer att arbeta nära projektledare, arbetsledare och övrig personal för att säkerställa att den dagliga administrationen fungerar effektivt.Dina arbetsuppgifter
Hantering av projektadministration och dokumentation
Registrering och uppföljning av arbetsordrar och projektunderlag
Kontakt med kunder, leverantörer och entreprenörer
Fakturahantering och enklare ekonomiadministration
Bokning av möten och koordinering av resurser
Stöd till projektledare och arbetsledare i det dagliga arbetet
Hantering av personalrelaterad administrationKvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete
God datorvana och kunskaper i Microsoft Office
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Erfarenhet från bygg- eller entreprenadbranschen är meriterandeKvalifikationer
B-körkort (obligatoriskt)
God organisatorisk förmåga och servicekänsla
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande tjänst
Ett engagerat team och god arbetsmiljö
Möjlighet att växa tillsammans med företaget
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: jobb@ngsab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Green Stockholm AB
(org.nr 559348-4867)
Valsbergs gränd 1 (visa karta
)
126 35 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9960306