Administratör
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen / Receptionistjobb / Tierp Visa alla receptionistjobb i Tierp
2026-06-09
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Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Nu söker vi dig som tycker om att jobba med service i ett högt tempo och med många olika arbetsuppgifter i ett dynamiskt team.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Inom verksamheten Individ- och familjeomsorgen finns enheten Administration och service. Vi är spindlarna i nätet som servar hela IFO. Vi söker nu en vikarie på 100% som kan arbeta ett år med eventuell chans till förlängning.
Du bör kunna arbeta både i team och självständigt. Ett bra bemötande är viktigt då du i ditt dagliga arbete möter människor i olika situationer.
Olika administrativa arbetsuppgifter som du kommer att arbeta med är till exempel:
• Att arbeta med diverse handläggning.
• Att vilja arbeta med diverse administrativa nya arbetsuppgifter som olika uppdrag kan innebära.
• Att kunna utföra arbete i reception med allt vad det innebär.
• Att arbeta i många olika digitala system.
• Att serva både utomstående kunder samt kollegor internt på arbetsplatsen.Kvalifikationer
Tierps kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Du måste ha slutfört gymnasiet.
Du bör ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och vara stresstålig, ibland är det ett högt tempo med många olika uppgifter att hålla reda på. Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper och viktigt att du passar in i vår arbetsgrupp.
Du måste kunna hantera digitala verktyg.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering.
Tjänsten på 100 % är ett vikariat kan komma att förlängas. Tjänsten kan komma att tillsättas innan utgångsdatum, då vi kommer att ha kontinuerliga intervjuer.
Tjänsten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329206". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps Kommun
(org.nr 212000-0266)
815 80 TIERP Arbetsplats
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Kontakt
Enhetschef Administration och service
Lotta Sekulic charlotte.sekulic@tierp.se 0293-21 86 12 Jobbnummer
9954640