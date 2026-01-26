Administratör
2026-01-26
Nu söker vi en administratör med 2års erfarenhet till vår kund FamiljebostäderPubliceringsdatum2026-01-26Beskrivning
Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag med cirka 350 anställda. Bolaget ingår i stadens koncernbolag Stockholms Stadshus AB. Familjebostäder erbjuder hem, bygger och förvaltar hus och utvecklar levande stadsdelar.
BakgrundÅrligen ska 1500 fordonsplatser villkorsändras i system och i kontakt med kund.
Beskrivning av uppdraget/rollenAdministratör ska arbeta full tid med att villkorsändra fordonsplatser, det innebär att kontakta hyresgäster via mail, telefon och i vissa fall brev. Informera om att en justering i dess avtal kommer ske. Utföra ändringen i system och följa upp löpande. Rapportering till ansvarig månadsvis om framfart och plan framåt.
Möjlighet till distansarbeteJa, som mest 2 dagar distans per vecka.
Inledningsvis på kontoret under introduktionen under 3 månader minst.
Möjlighet till förlängning förlängning?Ja - 3 x 6 månader
Obligatoriska kravDokumenterad erfarenhet av administrativ roll om minst 2 år
Minst 2 års praktisk arbetslivserfarenhet av att arbeta med Word och Excel i administrativ roll
Svenska, engelska i tal & skrift
Annat språk är meriterande
Meriterande krav
Fast 2
AvtalskännedomDina personliga egenskaper
God organisationsförmåga - kan planera, prioritera och hålla ordning på uppgifter, dokument och tidsplaner.
Noggrannhet - arbetar metodiskt och ser till att detaljer blir rätt, vilket minskar risken för misstag.
Ansvarstagande - tar ägarskap för sina uppgifter och följer upp tills de är slutförda.
Systematisk arbetsstil - använder rutiner, checklistor och digitala verktyg för att skapa struktur.
Kommunikativ - förmedlar information tydligt och ser till att rätt personer får rätt information i rätt tid.
Problemlösningsförmåga - identifierar förbättringsområden och föreslår effektiva lösningar.
Omfattning
100%
Uppskattad omfattning ska ses som en kvalificerad uppskattning.
Det framtida behovet kan komma att öka eller minska.
PlaceringStockholm, främst Farsta
TillgänglighetTjänsten kommer att tillsättas snarast möjligt så om du passar in i profilen så sök gärna så snart som möjligt.
