Administratör
Region Uppsala / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-12-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Avdelningen för ekonomi och styrning
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
Ekonomiservice uppdrag är att tillhandahålla nyskapande och pålitliga ekonomiprocesser för samtliga förvaltningar inom Region Uppsala. I denna grupp ingår fakturagruppen, redovisning, Systemförvaltning ekonomi och inköp, Enheten för administrativ automation (Adma) och Ekonomistöd.
Nu söker vi dig som vill arbeta som ekonomadministratör i vår trevliga fakturagrupp där vi hanterar både patient, kund och leverantörsfakturor.
Ditt uppdrag
Du blir en del av fakturagruppen, som består av cirka 20 medarbetare. I rollen arbetar du främst med leverantörsreskontra och ansvarar för ett antal återkommande moment i fakturaprocessen - från mottagning och hantering av leverantörsfakturor till betalning och uppföljning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• hantera inkommande leverantörsfakturor
• kontera och granska leverantörsfakturor
• genomföra leverantörsbetalningar, inklusive att skapa och kontrollera betalfiler enligt fastställda rutiner
• hantera ärenden i vårt ärendehanteringssystem, både internt och externt
• arbeta med påminnelse- och inkassohantering
Vid månads- och årsbokslut kan vissa kompletterande arbetsuppgifter tillkomma.
Inom fakturagruppen pågår dessutom flera utvecklings- och förbättringsinitiativ där du kan få möjlighet att bidra.Publiceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
Vi söker dig som vill bli en värdefull del av vårt team och bidra med din kunskap inom leverantörsreskontra. Du har några års erfarenhet av arbete inom ekonomiområde, inom leverantörsreskontra, och trivs med att arbeta strukturerat och lösningsorienterat. Meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i Unit4 ERP (fd. Agresso).
Hos oss får du möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla våra processer och arbetssätt - vi välkomnar idéer och engagemang! Rollen innebär också att du kommunicerar med kollegor och samarbetspartners, så en tydlig och professionell kommunikationsförmåga kommer att vara värdefull.
Din kompetens
Som person är du drivkraftig, ambitiös och flexibel. Noggrannhet, struktur och en social förmåga är andra viktiga egenskaper för denna tjänst. Vi välkomnar förslag på förbättringar kring rutiner och arbetssätt. Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig i svenskt tal och skrift och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig trevliga kollegor och en härlig gruppdynamik där vi alltid värnar om varandra. Vi har kontor ute på Uppsala Business Park i Fyrislund. Tjänsten är ett föräldravikariat på heltid under perioden 20260401-20270930.
Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska ha det bra, så att man kan känna sig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. Förutom att vi har ett av Sveriges bästa kollektivavtal erbjuder vi subventionerade UL-biljetter och ett förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också våra medarbetare en flexibel arbetsplats, med möjlighet att arbeta delvis på distans utifrån överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor vänder du dig till Karin Andersson gruppchef fakturagruppen karin.maria.andersson@regionuppsala.se
072-206 25 74
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK177/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
Box 602 (visa karta
)
751 25 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9663170