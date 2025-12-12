Administratör
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Kungälv Visa alla administratörsjobb i Kungälv
2025-12-12
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Vill du arbeta i en serviceorienterad roll där noggrannhet, ansvar och kvalitet står i fokus? Trivs du i en miljö där samarbete, flexibilitet och humor är en naturlig del av vardagen? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som administratör hos oss på Kanslienheten ansvarar du för hantering av journalhandlingar, digital arkivering samt registrering av allmänna handlingar.
Rollen är central i vårt arbete med att säkerställa kvalitet, rättssäkerhet och god service till både verksamheten och allmänheten.
Du kommer att vara en viktig del av ett mindre team där vi stöttar varandra och arbetar nära för att lösa uppdraget tillsammans. Hos oss får du en varierad arbetsdag och möjlighet att bidra till en effektiv och professionell informationshantering.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Hantera journalhandlingar: Ta emot, menpröva och lämna ut journaler enligt gällande rutiner. Dokumentera utlämnanden korrekt.
Digital arkivering: Skanna restjournaler och kvalitetssäkra material inför överföring till myndighetens e-arkiv.
Registrera handlingar: Registrera allmänna handlingar i diarieföringssystemet Public 360 enligt regelverk och riktlinjer.
Fakturahantering: Ansvara för fakturor kopplade till utlämnande och relevanta processer.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:Kvalifikationer
Tvåårig administrativ KY-/YH-utbildning eller motsvarande högskoleutbildning.
Goda kunskaper i Officepaketet (Word, Excel, Outlook).
God IT-vana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system.
Erfarenhet av journalsystem och förståelse för dokumenthantering.
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt med god ordning och dokumentation.
Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Meriterande
KY-/YH-utbildning eller högskoleutbildning inriktad mot medicinsk sekreterare eller administrativt arbete inom hälso- och sjukvård.
Kunskap om offentlighetslagstiftning samt hälso- och sjukvårdslagstiftning.
Erfarenhet av system som Public 360 och Barium.
Erfarenhet av journalsystem/patientadministrativa system, exempelvis Melior och ELVIS.
Kunskap i medicinsk terminologi.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt och trivs i en roll där både människor och struktur står i centrum. För att lyckas hos oss ser vi att du har:
God samarbetsförmåga
Du möter många olika kontakter varje dag och skapar förtroende genom tydlig kommunikation och ett respektfullt bemötande. Du bidrar aktivt till ett positivt samarbetsklimat.
Initiativförmåga och självständighet
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, driver dem framåt och agerar proaktivt när du ser behov. Du arbetar självständigt och ser till helheten för att säkerställa hög kvalitet i varje leverans.
Flexibilitet och stresstålighet
Du kan hantera varierande arbetsbelastning och växla fokus när situationen kräver det. Du prioriterar klokt och behåller lugn och struktur även i perioder med högre tempo.
Serviceinriktning och positiv attityd
Du har ett professionellt, vänligt och lösningsorienterat bemötande. Din positiva inställning och vilja att hjälpa andra bidrar till arbetsglädje och god kvalitet i verksamheten.
Vad kan vi erbjuda dig?
Du blir en del av ett mindre team där samarbete, stöd och prestigelöshet präglar vardagen. Vi arbetar i ett öppet kontorslandskap där ljudnivån kan växla - därför är god kommunikation, flexibilitet och hänsyn viktiga.
Hos oss lyfter vi varandras styrkor, hjälper varandra och har en lättsam stämning där humor är en naturlig del av dagen. Här trivs du som uppskattar en nära och stöttande arbetsgemenskap!
Vill du vara med och bidra till en verksamhet som gör skillnad varje dag?
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Kanslienheten Kontakt
Frida Lenberg, enhetschef, 072-201 65 78 frida.lenberg@vgregion.se Jobbnummer
9640687