administratör
2025-12-06
Vi på bilåtervinning i Trollhättan Ab
Vi söker en administratör arbetsuppgift
Svara i telefon/e-post,
Organisation & Planering: Skapa scheman, boka möten, hantera dokumentation och arkivering.
Ekonomi: Fakturering, bokföring, hantering av reseräkningar.
Kommunikation: Skriva brev, sammanställa rapporter, underlätta informationsflödet mellan avdelningar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: wajeh.sawagi96@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilåtervinning i Trollhättan AB
(org.nr 556469-0393)
Grafitvägen 6 (visa karta
)
461 38 TROLLHÄTTAN Jobbnummer
9632139