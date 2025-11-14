Administratör
Testa Vilhelmina - bo gratis när du börjar jobba här
Bor du utanför Vilhelmina kommun? Då har vi ett erbjudande för dig. Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens kyrkstad i Vilhelmina tätort. Får du jobb i någon av våra fjälldalar erbjuder vi istället subventionerad hyra under samma period.
Det här är ett perfekt sätt att få en bra start som Vilhelminabo. Du får möjlighet att lära känna bygden och samtidigt leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://vilhelmina.se/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/testa-vilhelmina-bo-gratis-nar-du-flyttar-hit/och
fråga gärna den rekryterande chefen om möjligheten att testa Vilhelmina.
Administrativ samordnare till Saxnäs och Dikanäs utbildningsverksamheter
Vill du arbeta nära fjäll, sjö och skog - i en miljö där naturen och gemenskapen är en självklar del av vardagen?
Nu söker vi en engagerad och självgående administratör till våra fjällskolor i de levande byarna Saxnäs och Dikanäs, cirka 10 mil från Vilhelmina tätort.Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Du blir en central del av verksamheten och den som håller ihop flödet i det dagliga arbetet - vår spindel i nätet. Tjänsten omfattar Saxnäs och Dikanäs fjällskola. Arbetet är varierande och kombinerar administrativa, samordnande och serviceinriktade uppgifter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
- Vara verksamheternas administrativa nav och stöd till elever, personal och rektor.
- Hantera schemaläggning, rapportering och uppföljning i nära samarbete med rektor.
- Sammanställa underlag till Sameskolstyrelsen och SCB.
- Ansvara för kommunikation och administration i Quiculum (frånvaro, betyg, kontakt med vårdnadshavare och personal).
- Sköta löne- och arbetstidsadministration i lönesystemet (Besched).
- Beställa material, hålla ordning i biblioteket och samordna skolskjutsar.
- Vara assistent vid fjärrundervisning i språk (tyska och spanska) och vid behov täcka upp som rastvakt eller vikarie.
Vem är du?
Du är ansvarstagande, social, lösningsinriktad och flexibel. Du trivs med att samarbeta, bygga relationer och hitta smarta lösningar i vardagen.
Du har mycket goda datorkunskaper och är van vid att ta egna initiativ och driva saker i mål.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Hos oss får du:
- En trygg och trivsam arbetsmiljö i små sammanhang där varje person gör skillnad.
- Meningsfulla arbetsuppgifter med tydlig samhällsnytta.
- Närhet till storslagen natur, friluftsliv och ett varmt lokalsamhälle.
Villkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut. Sista ansökningsdag 14/12.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här https://www.vilhelmina.se/inflyttare/ Övrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
