Administratör
Lomma kommun, HSL myndighet och förebyggande verksamhet / Administratörsjobb / Lomma Visa alla administratörsjobb i Lomma
2025-10-23
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lomma kommun, HSL myndighet och förebyggande verksamhet i Lomma
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Vill du ha ett omväxlande och självständigt arbete där du får kombinera praktiska uppgifter med administrativt ansvar? Vi söker dig som vill arbeta som administratör inom Rehabenheten HSL i Lomma kommun - med ansvar för både hjälpmedelshantering och verksamhetsadministration.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Som administratör ansvarar du för kommunens hjälpmedelsförråd och är en central stödfunktion i verksamheten. Du arbetar nära arbetsterapeuter, fysioterapeuter och andra hjälpmedelsförskrivare, samtidigt som du har ett brett administrativt ansvar. Arbetsuppgifterna inkluderar:
Hjälpmedelsadministration
* Hålla ordning i hjälpmedelsförrådet
* Beställa och avregistrera hjälpmedel från Sodexo
* Uppackning, sortering och tvätt av hjälpmedel och textilier
* Hantering av personalkläder
* Ta emot leveranser
Verksamhetsadministration
* Personal- och löneadministration (Visma, anställningsbevis, semesterlistor)
* Introduktion och avslut av personal
* Lokalansvar, kontorsmaterial, felanmälan och servicefunktioner
* Fakturahantering och kontering
* Planering av utbildningar och hantering av arbetskläder
* Protokollföring vid möten och samverkan
* Samordning av verksamhetsrelaterade uppgifter och stöd till enhetschef
* Brandskyddskontroll enligt SBA-rutiner
* Stötta kollega vid frånvaro med schemaplanering och bemanning (Time Care)
Arbetet sker både i Lomma och Bjärred.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har B-körkort
* Hanterar svenska språket väl i både tal och skrift
* Är datakunnig och har goda kunskaper inom IT samt vana att arbeta i olika system
* Har minst gymnasieexamen, gärna med inriktning mot ekonomi
* Har erfarenhet av administrativt arbete och personaladministration
* Är kostnadsmedveten, noggrann och strukturerad
* Har god organisatorisk förmåga, är serviceinriktad och har en positiv attityd
* Kan arbeta självständigt och ta ansvar för sina arbetsuppgifter
* Har kunskap eller kännedom om rehabilitering och hjälpmedel (meriterande)
Du arbetar i enlighet med kommunens värdegrund: respekt, öppenhet och ansvar.
ÖVRIGT
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "88-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lomma kommun
(org.nr 212000-1066) Arbetsplats
Lomma kommun, HSL myndighet och förebyggande verksamhet Kontakt
Erik Christensson, Enhetschef 040-6411852 Jobbnummer
9571847