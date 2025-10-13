Administratör
M Lindberg Ägg AB / Organisationsutvecklarjobb / Alvesta Visa alla organisationsutvecklarjobb i Alvesta
2025-10-13
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos M Lindberg Ägg AB i Alvesta
Vi är ett starkt växande företag som ständigt är under utveckling.
Vi söker nu en administratör för att avlasta ledningen med dom flesta uppgifterna på kontoret.
Följande uppgifter är vad som kommer förväntas av dig kan även vara fler uppgifter som tillkommer. Då det är en ny tillsatt tjänst så får vi se lite hur behovet ser ut.
1. Bokföring och rapportering
• Löpande bokföring
• Momsdeklaration
• Månadsavstämning
2. Lön och rapportering
• Räkna ut löner
• Fora
• Arbetsgivaravgift
• Semesterlöner
3. Dokumentation arbetsmiljö
• Löpande uppdatering av arbetsmiljö pärmen
• Löpande kommunikation mer personalen
4. Dokumentation miljö
• Löpande uppdatering av miljö pärmen
• I samarbete med miljö konsult göra årlig uppföljning
• Följa upp så alla skriver in exempelvis avfall
5. Rapportering av olika saker
• Vara behjälplig med rapportering till svenska ägg, länsstyrelsen, kommunen, kunder etc
6. HR frågor
• Ta hand om löpande personal frågor tex ledighet.
• Lägga behovs anpassat schema efter arbetsbörda.
• Uppdatering av kommande händelser.
• I samspel med Marcus fixa aktiviteter eller köpa frukost/ficka etc.
7. Beställningar.
• Arbetskläder
• Förbrukningsvaror
• Etc
8. Uppföljning
• Föra in produktions siffror i vårat management program.
• Rapportering av siffror till berörda parter.
9. Kunna vid behov kliva in och plocka ägg eller hämta reservdelar etc.
Vi kommer lägga storvikt vid tidigare erfarenhet och personkemi med ledningen då du kommer jobba nära ledningen och det måste finnas ett bra samspel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: m.lindberg.ml@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M Lindberg Ägg AB
(org.nr 556981-6753)
Musteryd Norregård 1:10 (visa karta
)
342 63 MOHEDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9554773