Vi söker dig som vill vara spindeln i nätet för BUCHENs team i Skellefteå - en nyfiken, ordningsam mångsysslare som effektivt tar dig an allt från fakturering och tidrapportering till inköp och resebokningar. BUCHENs team i Skellefteå hjälper industrikunder med underhåll och rengöring av teknisk utrustning. Vi är ett bra gäng på 18 killar och tjejer i alla åldrar som hjälps åt och har kul ihop. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid.
BUCHEN är en av Sveriges ledande leverantörer av industrisaneringstjänster och vi finns på många orter utspridda från norr till söder. Bland våra kunder finns företag inom bas- och tillverkningsindustrin, energiproduktion samt kommunala verksamheter, fastighetsförvaltare och byggbolag i hela landet. Våra saneringstjänster bidrar till att utrusning och maskiner blir mer driftsäkra, effektiva och hållbara. Vi driver teknikutvecklingen framåt - allt för att göra vårt arbete och våra kunders verksamheter bättre och tryggare.
Som administratör är du en nyckelperson i vår organisation. Du är den som kan vår lokala verksamhet utan och innan. Du är väl insatt i våra uppdrag och arbetsprocesser, har koll på interna regler och rutiner och är den kollegor tryggt vänder sig till med frågor. I ditt uppdrag ingår den löpande tidrapporteringen, framtagande av fakturaunderlag samt att sköta fakturering, leverantörsfakturor samt månadsbokslut. Avstämningar, ekonomiska analyser och korrigeringar fixar du också. Tillsammans med administratörerna på våra övriga kontor bidrar du också till att utveckla rutiner och arbetssätt. Jobbet innebär kontaktytor både inom och utanför bolaget samt en del resor.
Vi kräver inte någon eftergymnasial utbildning men förutsätter att du har erfarenhet från industriverksamhet och tidigare arbetat med administration med visst inslag av ekonomi. Du bör ha god datavana, främst Office365. Du behärskar svenska mycket väl och kan ta dig fram även på engelska. B-körkort är ett krav. Vi jobbar i affärssystemen 4PS samt ExFlow och ser gärna att du har erfarenhet från liknande system.
För att trivas hos oss måste man vara en lagspelare, men också trivas med att jobba självständigt och ta egna initiativ. Du är ansvarsfull, strukturerad, hjälpsam och duktig på att prioritera. Du hanterar kunder och kollegor professionellt och prestigelöst - är en trygg och trevlig person med integritet, helt enkelt.
Tjänsten är på heltid med placeringsort Skellefteå. Resor kan förekomma, framför allt i samband med större revisionsstopp på industrianläggningar då det underlättar för kunder och kollegor att du finns på plats vid exempelvis uppstart. Som anställd på BUCHEN får du schyssta villkor och vi erbjuder kontinuerlig utbildning. Vi tillämpar kollektivavtal, erbjuder friskvård och andra förmåner.
Intervjuer sker löpande och därför önskar vi få din ansökan snarast.
Varmt välkommen med din ansökan!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
