NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad administratör till företag i Skövde. Tjänsten är på deltid, motsvarande 50 %, och passar dig som vill arbeta i en varierande roll med administrativa uppgifter i en professionell och trivsam miljö.
Som administratör kommer du bland annat att:
• Hantera inkommande och utgående dokumentation
• Sköta enklare ekonomi- och fakturaadministration
• Bistå chefer och medarbetare med administrativa underlag
• Koordinera möten, boka lokaler samt ta fram material
• Bidra till att verksamheten fungerar smidigt i det dagliga arbetetKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant administrativ utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• God datorvana och erfarenhet av Office-paketet
• Noggrannhet, struktur och förmåga att hålla ordning på många uppgifter samtidigt
Det är meriterande om du har erfarenhet av administrativa system och tidigare arbetat i en liknande roll.
För att trivas i rollen behöver du vara serviceinriktad, självgående och ha lätt för att samarbeta. Du är flexibel och kan anpassa dig till olika situationer samtidigt som du har en professionell framtoning.
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
