Administratör
Karlssons Schakt & Anläggning AB / Administratörsjobb / Örebro
2025-09-04
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
i Örebro
Administrationsansvarig till Karlssons Schakt & Anläggning AB i Örebro
Är du analytisk, serviceinriktad och har en stark förmåga att leverera på deadlines? Vi söker en administrationsansvarig till vårt kontor i Örebro.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I den här rollen har du en nyckelposition där du ansvarar för kontoret för Karlssons Schakt & Anläggning AB.
Administrativa arbetsuppgifter samt är huvudansvarig på kontoret och har kontakt med anläggare, kunder och säljare.
Sammanställer dokument
Svarar på mail & telefon
Förbereder fakturaunderlag
Gör arbetsberedningar
Gör enklare ritningar/skisser
Tar in offerter från leverantörer
Hanterar ansökningar inom enskilda avlopp.
Bokar in kundbesök.
Uppföljningsarbete.
Vem söker vi
Du är strukturerad och ansvarstagande, men också flexibel och prestigelös i ditt arbete. Du fattar beslut baserade på fakta, vågar utmana och arbetar långsiktigt för att utveckla både processer och verksamheten framåt. Du är van att arbeta i en liten entreprenörsdriven organisation där du kan ta tag i alla administrationsuppgifter där det behövs.Publiceringsdatum2025-09-04Kvalifikationer
Erfarenhet av anbudsarbete, gärna inom anläggningsbranschen.
Utbildad inom Ekonomi.
Produktkunskap inom anläggning.
Stor datavana samt kunskap och erfarenhet i officepaketet, fortnox, bygglet.
Passar tjänsten ovan in på dig? Tveka då inte, ansök redan idag!
Om Karlssons Schakt & Anläggning AB
Karlssons Schakt & Anläggning AB erbjuder markarbeten av varierande slag, alltid till högsta kvalitet och med kunden i fokus. Vi arbetar både inom den offentliga sektorn och den privata marknaden.
Övrig information
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och bakgrund hos våra medarbetare.
Vid nyanställning genomför vi referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll. Detta är vårt sätt att ta ansvar för att en hög kvalité hålls såväl i rekryteringsprocessen som vårt arbetsmiljöarbete.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: info@ksaab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlssons Schakt & Anläggning AB
(org.nr 559071-4878)
703 61 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
