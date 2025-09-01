Administratör
2025-09-01
Vi söker en administratör till en tjänst på halvtid!
Vi söker dig som har en god analytisk förmåga och har en vana från administrativt arbete. Här får du vara del i ett etablerat team som har i uppgift att säkerställa rätt data i överföringen av avtal.
För närvarande driver teamet ett AI-projekt där ca 200.000 avtal ska överföras från systemet fileshare till SAP. I uppdraget ingår Teamskontakt med AI-konsulten för att få utbildning i hur uppgiften ska lösas.
Uppdraget ingår i vår uthyrningsverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av Randstad, men arbeta uthyrd som konsult. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård och försäkringar.
Tillträde till tjänsten: 2025-10-01. Uppdraget sträcker sig tom 2026-09-30. Tjänsten är förlagd till 50%.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sandra Enbom, Talent Manager, sandra.enbom@randstad.se
Ansvarsområden
Uppdraget går ut på att i ett webbsystem ta emot, rätta och korrigera listor som genereras av en AI-robot. Listorna genereras genom inläsning av avtal. Listorna kommer att innefatta ett antal fel vilka behöver korrigeras innan överföring till SAP DMS görsKvalifikationerKvalifikationer
Datavana.
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Vana av arbete i IT-miljöer och/eller med digitala verktyg
Tidigare erfarenhet av dokumenthanteringssystem
Tidigare erfarenhet av arbete där automatisering, digitalisering och AI förekommer
För att lyckas i denna roll ser vi att du är noggrann, strukturerad och analytisk. Din samarbetsförmåga är stark. Du har ett detaljsinne och kan självständigt ta dig an dina uppgifter.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
