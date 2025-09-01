Administratör
Vill du arbeta med administration och vill utvecklas på ett företag som satsar på hållbarhet, digitalisering och smarta lösningar? Företaget arbetar för effektivare och miljövänligare logistik! Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående och som varar fram till årskiftet. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget. Detta ger både dig och företaget en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.
Om företaget
Ett globalt logistikföretag som erbjuder transport- och supply chain-lösningar inom land-, sjö- och flygfrakt. Med en stark internationell närvaro hanterar de fraktspedition, lager och distribution för olika branscher. Företaget satsar på hållbarhet, digitalisering och smarta lösningar för effektivare och miljövänligare logistik. Genom dessa initiativ och tjänster strävar företaget efter att erbjuda effektiva och hållbara logistiklösningar för Umeå och dess omgivningar.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär varierande administrativa uppgifter, främst kvalitetsuppföljningar, fakturarättelser och statistikhantering i orderprogram. Arbetsuppgifterna inkluderar även att hantera frågor från åkerier, rätta fel och följa upp rutiner enligt instruktioner.
Teamet består av 18 personer inom olika ansvarsområden, såsom trafikledning, utlandstrafik och produktionssupport. Rollen innebär mycket skärmbaserat arbete med fokus på administration, e-posthantering och skriftlig kommunikation, främst på svenska men även viss engelska.
Administration
Fakturarättelser och statistikhantering
Supportera både internt och externt
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Grundläggande gymnasial utbildning
Erfarenhet av administrativa uppgifter och systemvana
God skriftlig kommunikation, främst på svenska men även viss engelska
Vi söker en noggrann och ansvarstagande person som trivs med administrativa uppgifter och har en god förmåga att arbeta strukturerat. Eftersom rollen innefattar kvalitetsuppföljningar, fakturahantering och rättning av fel är det viktigt att vara detaljorienterad och ha ett öga för precision. Arbetet innebär även att hantera frågor från åkerier samt följa upp rutiner enligt instruktioner, vilket kräver en hög grad av självständighet och initiativförmåga.
Eftersom tjänsten är en del av ett större team behöver personen ha en god kommunikativ förmåga och kunna uttrycka sig tydligt och professionellt i både svenska och engelska, särskilt i skrift. Då arbetsuppgifterna är varierande och ofta skärmbaserade krävs också en god anpassningsförmåga för att smidigt kunna växla mellan olika arbetsmoment. Vi söker därför en strukturerad och organiserad person som kan hantera flera uppgifter parallellt och som trivs i en administrativ roll med fokus på kvalitet och effektivitet.
Övrig information
