Administratör - Åre Kommun, Individ- och familjeomsorg - Administratörsjobb i Åre

Åre Kommun, Individ- och familjeomsorg / Administratörsjobb / Åre2021-04-08Åre är en av Sveriges mest kända turistorter. Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. Vi ser till att det där självklara fungerar: att våra barn har det bra i skolan, att vägarna är välplogade och att våra äldre har en meningsfull tillvaro. Men vi nöjer oss inte där. Tillsammans tar vi hela tiden nya steg mot en hållbar framtid.Dynamik, service och bemötande är en given del i vår vardag. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.På individ och familjeomsorgen i Åre kommun arbetar drygt 40 medarbetare i flera olika roller och funktioner. Som administratör kommer du ingå i teamet för administratörer tillsammans med 4 andra. Vi är en arbetsgrupp som tillsammans skapar vår arbetsmiljö och värnar om varandra. Vi sätter stort värde att ha kul och må bra på arbetsplatsen.2021-04-08Du arbetar i kundtjänst på individ och familjeomsorgen, vilket ofta gör dig till den som först möter klienten, antigen via telefon eller i vår fysiska mottagning. Du är Individ och familjeomsorgens första ansikte utåt. Du tar emot känsliga uppgifter både via samtal och skrift och fördelar dessa vidare till berörd funktion. Du är nyckelfunktion för att verksamheten inom individ och familjeomsorgen kan flyta på.Utöver det hanterar du administrativa uppgifter såsom ekonomihantering och kontering. Du är även en stor del i utvecklingsarbetet på individ och familjeomsorgen.Du har en erfarenhet av att arbeta som administratör och en god förmåga att skapa överblick och struktur.Du har ett utvecklingsfokus och digital vana.Du har ett gott bemötande och är serviceminded.Mediterande att ha erfarenhet från socialt arbeteÖVRIGTAnställningen är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-07-01 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Åre Kommun, Individ- och familjeomsorg5678812