Administratör - Uddevalla Kommun, Socialtjänsten - Administratörsjobb i Uddevalla

Uddevalla Kommun, Socialtjänsten / Administratörsjobb / Uddevalla2021-04-06Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!2021-04-06Vi söker en administratör till Rosenhälls vård och omsorgsboendeTjänsten består av administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom vård och omsorgsboende.Arbetsuppgifter som ingår är administration runt personal och vikarier, sjuk- och friskanmälan, personaladministration i Medvind, schemaändringar, sjukschema, registrering av taggar, fakturahantering och beställningar, samt diverse administrativa uppgifter.På Rosenhäll arbetar administratören utifrån heltidsresan.Vi söker dig som har gymnasieutbildning i administration eller fördjupad utbildning inom området såsom YH utbildning i administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Tidigare erfarenhet av personaladministration inom vård och omsorg, inklusive schemahantering, är meriterande. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt datavana är ett krav. Tjänsten innebär till stor del kontakter med olika instanser som t ex medarbetare, bemanningsenheten osv.Rollen som administratör kräver god strukturell förmåga och servicekänsla. Arbetet ställer höga krav på flexibilitet, initiativförmåga, samarbetsförmåga samt på problemlösning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.B-körkort är ett krav för tjänsten.Intervjuer kan komma att ske löpande.Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningEnligt avtalSista dag att ansöka är 2021-04-20Uddevalla kommun, Socialtjänsten5674105