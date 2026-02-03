Administratör 100%
2026-02-03
Om Södertälje pastorat och Svenska kyrkan
Södertälje pastorat är en del av Svenska kyrkan och består av Södertälje, Östertälje och Enhörna församlingar, kyrkogårdsförvaltning samt ett kansli.
Tillsammans arbetar vi för att vara en närvarande kyrka i människors vardag - i glädje och sorg, i tro och tvivel. Vårt uppdrag är att möta människor med omtanke, respekt och engagemang, och att bidra till ett hållbart samhälle där både människor och miljö får växa.
Pastoratets kansli är en viktig stödfunktion för hela vår verksamhet. Här finns ett antal medarbetare som arbetar med medlemsservice och bokning, ekonomi/inköp, kommunikation, personalfrågor, IT/telefoni, och fastigheter. Vårt uppdrag är att ge stöd till medlemmar, förtroendevalda, församlingar och förvaltning, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet. Alla medarbetare vid kansliet arbetar även i olika former i en Servicebyrå där vi ger stöd till andra församlingar inom Svenska kyrkan. Nu vill vi stärka vårt kansli med en Administratör.
Vi söker dig som vill ha en central roll i vår verksamhet och som trivs med att skapa struktur, ge service och vara ett stöd för andra. Som administratör i vår expedition är du en viktig del av det dagliga arbetet och bidrar till att verksamheten fungerar smidigt och professionellt.
I rollen ansvarar du för att hantera bokningar och ge administrativt stöd till våra olika verksamheter. Du har många kontaktytor och är ofta den som samordnar, informerar och ser till att saker hamnar rätt. Rollen kräver integritet, god kommunikativ förmåga, ett serviceinriktat förhållningssätt och en känsla för struktur och ordning.
Vi söker dig som är organiserad, lösningsorienterad och tycker om att stödja andra utifrån ditt uppdrag. Du är trygg i administrativa uppgifter, har lätt för att samarbeta och bidrar med ett lugn även när tempot är högt. Hos oss får du en ansvarsfull roll där ditt arbete gör skillnad.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Bemanna expeditionen och fungera som första kontakt för besökare, kollegor och förtroendevalda.
- Hantera växel, fördela samtal och ge information och ta emot bokningsförfrågningar.
- Utföra löpande administrativt stöd såsom diarieföring, protokollföring, posthantering och dokumentadministration.
- Samordna interna möten och aktiviteter, inklusive praktiska förberedelser.
- Säkerställa god ordning, struktur och service inom expeditionens ansvarsområde.Publiceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
- Gymnasieutbildning inom administration eller motsvarande gymnasial utbildning/yrkeshögskola
- Flerårig erfarenhet inom området
- Pedagogisk, flexibel och anpassningsbar
- Strukturerad och noggrann inom administration
- Flytande svenska i tal och skrift
- Hög datamognad
Meriterande
- Erfarenhet av arbete i Svenska kyrkan eller annan politiskt styrd eller ideell verksamhet.
- Ytterligare språkkunskaper är meriterande
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor och vi ser också att sökande delar Svenska kyrkans värderingar och är medlem.Övrig information
- Tjänsten är tillsvidareanställningar med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.
- Utdrag ur belastningsregister kan förekomma.
- B körkort är ett krav
- Placering: Södertälje
- Omfattning: HeltidSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 15 februari via vårt rekryteringssystem Varbi. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi har gjort vårt ställningstagande gällande rekryteringsstöd och undanber oss därför kontakt från rekryteringsföretag, bemanningsföretag och annonssäljare. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/99". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Pastorat
(org.nr 252003-0707) Arbetsplats
Södertälje pastorat Kontakt
Marie Douhan Seabra marie.douhan.seabra@svenskakyrkan.se 0730689771 Jobbnummer
9718992