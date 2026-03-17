Administratör - Segeltorp
2026-03-17
Administratör
ONE Nordic bedriver en samhällsviktig verksamhet och arbetar i en bransch där infrastrukturen ständigt behöver byggas, underhållas och utvecklas. Vi arbetar med stadens trafik- och belysningsanläggningar och därför behöver vi fler kompetenta medarbetare för att fortsätta leverera en hög servicenivå. Vi har fasta kundavtal i I Stockholm med omnejd och tillsammans arbetar vi för att hålla Stockholm lysande. Här har du möjlighet att påverka och skapa en upplyst samt säker miljö för stadens invånare.
Just nu söker vi en administratör till vår avdelning i Segeltorp.Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Som administratör kommer du att fungera som ett administrativt stöd till projektledare. Vi står inför en spännande fas där du kommer att ha en aktiv och viktig roll i att vara med och avlasta projektledarna.
I tjänsten som administratör ingår arbetsuppgifter såsom:
• Administrativt stöd till projektledare
• Sammanställa data för projektuppföljning
• Fakturering och sammanställning av faktureringsunderlag
• Inköpshandläggning
Vem är du?
Vi söker dig som är flexibel, initiativtagande och kan hantera många olika arbetsuppgifter samtidigt. Du har ett bra ordningssinne och trivs med att arbeta självständigt i en ansvarstagande roll. Du gillar samarbetet med andra och har lätt för att strukturera upp och förenkla administrativa arbetsuppgifter.
För att lyckas i rollen tror vi att du har en gymnasial utbildning och erfarenhet av att arbeta med ekonomiskt och/eller administrativt arbete där du självständigt har hanterat uppföljning, fakturering och allmän administration. Vidare ser vi att du är en van datoranvändare och har erfarenhet av att arbeta i affärssystem, har du erfarenhet av IFS är det meriterande.
Vi vill att du har goda kunskaper i svenska och vana av att arbeta i olika affärssystem.
Vi vill även att du innehar B-körkort och arbetet kan vara säkerhetsklassat.
Vårt erbjudande
• Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget
• Inspirerande och professionella kolleger
• Attraktiva medarbetarförmåner
• Frihet under ansvar
• Stimulerande arbetsmiljö
Ansökan och frågor
Har du frågor kring tjänsten vänligen kontakta Petra Berg, HRBP på mail: petra.berg@one-nordic.se
Vi intervjuar löpande, varmt välkommen med din ansökan!
Fackliga kontakter
Maria Granqvist, 0703-24 4028 (Unionen) Bengt Persson, 0705-92 51 10 (Ledarna)
Om oss ONE Nordic är ett av Sveriges ledande företag inom el-infrastruktur. Vi finns på 40 orter i Sverige och servar landets elbolag. Vi utför stora och små entreprenader inom el för industrin och sköter belysning och trafiksignaler i många av landets större städer. Med våra 1500 medarbetare har vi marknadens bästa kompetens för att underhålla, bygga, modernisera och optimera kundernas anläggningar. Vi brukar säga att vi ser till att elen når både hushållen och industrin, nu och i framtiden. Det är vi som bygger Sveriges hållbara energisamhälle!
Läs mer på www.one-nordic.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare One Nordic AB
https://karriar.one-nordic.se
Källängsvägen 10 (visa karta
)
141 71 SEGELTORP
9803389