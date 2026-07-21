Administratör - Order Flow & After Sales
Bauhaus & Co Kommanditbolag / Administratörsjobb / Nacka Visa alla administratörsjobb i Nacka
2026-07-21
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bauhaus & Co Kommanditbolag i Nacka
, Järfälla
, Stockholm
, Göteborg
, Växjö
eller i hela Sverige
Om rollen
Vill du arbeta i en varierad roll där kundservice, problemlösning och samarbete står i fokus? Som administratör inom Order Flow & After Sales blir du en viktig del av kundresan och bidrar till att våra kunder får en smidig upplevelse – även efter sitt köp.
Du har daglig kontakt med kunder, leverantörer och transportbolag och ansvarar för att hitta lösningar när något inte går enligt plan. Det kan handla om reklamationer, leveransfrågor, reservdelar eller andra eftermarknadsärenden. Ingen dag är den andra lik och du får möjlighet att arbeta med ett brett sortiment och många olika typer av ärenden.
Du blir en del av ett engagerat team där vi hjälper varandra, delar kunskap och tillsammans arbetar för att ge branschens bästa service.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att hjälpa människor och som motiveras av att hitta lösningar. Du är serviceinriktad, ansvarstagande och har lätt för att skapa ett gott bemötande, både mot kunder och kollegor.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
har ett stort kundfokus och tycker om att ge professionell service
är lösningsorienterad och ser möjligheter istället för hinder
arbetar strukturerat och kan hantera flera ärenden samtidigt
är självgående men trivs lika bra med att samarbeta i team
är flexibel, positiv och bidrar till en god arbetsmiljö
har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift samt engelska i tal.
Du behöver ha fyllt 18 år. Som en del av rekryteringsprocessen kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret.
Därför ska du välja BAUHAUS
Hos BAUHAUS får du arbeta i ett företag med högt tempo, stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar nöjda kunder och arbetar därför aktivt för en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Hos oss får du:
ett engagerat team med hög kompetens och stark sammanhållning
möjlighet att utvecklas genom interna utbildningar och karriärvägar
ett internationellt företag med verksamhet i 19 länder
en arbetsplats där idéer uppskattas och där du har möjlighet att påverka
en inkluderande kultur där mångfald, respekt och samarbete är en självklarhet.
Vi arbetar aktivt för en trygg och säker arbetsmiljö med nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och korruption. Hållbarhet, ansvarstagande och respekt för människor är en naturlig del av vår vardag.
BAUHAUS är en av Europas största bygg- och trädgårdskedjor med nästan 300 varuhus i 19 länder. I Sverige har vi 24 varuhus, en växande e-handel och cirka 3 000 medarbetare – från Umeå i norr till Malmö i söder.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://bauhausse.easycruit.com/vacancy/3648401/127999?iso=se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bauhaus & Co Kommanditbolag
Sickla Allé 2-4 (visa karta
)
131 65 NACKA Arbetsplats
Sickla Jobbnummer
10008402