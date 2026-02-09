Administratör - chefsstöd till Lägesavdelningen vid Must
Om avdelningen
Must Underrättelsekontor ansvarar för inhämtning, bearbetning, analys och delgivning av underrättelser avseende externa hot mot Sverige och svenska intressen. Lägesavdelningen är en del av Must Underrättelsekontor med uppgift att dygnet runt året om följa omvärldsläget, upprätthålla Musts lägesbild och vid behov förvarna berörda delar. Avdelningens arbete sker i nära samverkan med övriga funktioner inom Must, inom Försvarsmakten i stort och med andra myndigheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som administratör vid Lägesavdelningen är att stödja avdelnings- och sektionschefer med administrativa uppgifter. Du kommer även vara avdelningens kontaktperson inom Must men även mot andra myndigheter vid exempelvis besök eller planering av detsamma. Du kommer att arbeta nära avdelningsledningen men vid behov även stödja övrig personal vid avdelningen.
Lägesavdelningen bedriver verksamhet dygnet runt, året om och därför arbetar delar av avdelningens personal i skift med rullande schema. Obekväma arbetstider samt inrikes och utrikesresor förekommer i tjänsten.Publiceringsdatum2026-02-09Kvalifikationer
• Akademisk utbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Erfarenhet av att arbeta i olika IT system samt Officepaketet
• Mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift, såväl i svenska som engelska
Meriterande
• Kunskap och erfarenhet om EU och Nato
• Språkkompetens förutom svenska och engelska
• Intresse för, eller kunskap om, systemutveckling och teknik
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten eller annan statlig myndighet
• Erfarenhet av att sammanställa, utvärdera, eller omsätta stora informationsmängder
• Erfarenhet av arbete inom försvarsunderrättelsetjänst eller militär underrättelsetjänst
• Genomförd utlandstjänstgöring, praktik, studier eller motsvarande på ambassad eller liknande Dina personliga egenskaper
Du är trygg och positivt lagd. Du är kreativ och initiativrik, framåtlutad och kan snabbt anpassa dig till nya förutsättningar och nya metoder. Du har lätt att arbeta självständigt men är även en bra lagspelare. Du har en god förmåga till struktur men även flexibilitet och är stresstålig. Du uppskattar att arbeta i en miljö där tempot tidvis kan vara högt och mycket dynamiskt. Du behöver även ha en god kommunikativ förmåga, vara lyhörd och ha lätt att skapa nya relationer och ett gott samarbetsklimat. Tjänsten kräver att du har ett mycket högt säkerhetsmedvetande.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm. Arbetet sker på plats och det finns inga möjligheter till distansarbete.
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Administratör till Lägesavdelningen" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-02-23. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
