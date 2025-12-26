Administrativt chefsstöd till Frivården Östergötland
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2025-12-26Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att som administrativt chefsstöd stödja kriminalvårdschef samt våra första linjers chefer i sina roller att nå verksamhetens mål, jobba för en god arbetsmiljö och möjliggöra ett närvarande ledarskap. Ditt uppdrag blir att tillsammans med cheferna kvalitetssäkra och utveckla lokala administrativa processer och skapa förutsättningar för att våra medarbetare gör ett bra arbete, trivs och utvecklas på sin arbetsplats. Du kommer samarbeta nära Processtöd och verksamhetsställenas administration.
Arbetet är verksamhetsnära och du samarbetar dagligen med chefer och medarbetare i både operativa och strategiska delar, där rollen är sammanhållande för årliga processer ex budget- och investeringsprocesser. Du arbetar också för ett gott samarbete med fackliga företrädare och skyddsorganisation. Du kommer vara anställd av Kriminalvårdschefen och serva hela verksamhetsområdet.
Uppgifterna har en stor bredd där du bidrar till att utveckla, kvalitetssäkra och driva/utgöra stöd i exempelvis budget- och prognosarbete, statistik, HR-administration. Du kommer att ha en samordnande roll inom olika områden. Föra protokoll vid olika forum ex fackliga förhandlingar, RoK mm är en del. Ditt arbete är viktigt då du ska avlasta chefer deras administrativa uppgifter. I uppdraget ingår att vara nyfiken och hitta samt utveckla dessa områden.Kvalifikationer
Vi söker dig som gillar struktur. Du är noggrann och lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra ditt arbete. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar, påminner och följer upp. Du tar även initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Rollen ställer också krav på flexibilitet och att du kan ställa om efter förändrade omständigheter.
Du samarbetar bra med andra människor, är serviceinriktad, har god integritet och personlig mognad.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du har även förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Flerårig arbetslivserfarenhet som av Kriminalvården bedöms vara relevant för tjänsten
* Erfarenhet av administrativt arbete
* God IT-kompetens, främst i Excel och Word
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Arbetat med statistik
* Goda kunskaper i Officepaketet
* Erfarenhet av budget och prognosarbete
* Arbetat med verksamhetssystem och diarieföring
* Erfarenheter av att självständigt driva, leda och underhålla processer med flera aktörer
* Arbetat med personaladministration
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
