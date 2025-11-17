Administrative Functional Support inom global fältservice till Finspång!
2025-11-17
Vi söker nu en konsult som vill arbeta med planering och koordinering av resurser för fältservice i globala projekt inom avancerad energiteknik. Du blir en central funktion i ett internationellt team där du säkerställer att rätt kompetenser och resurser finns på plats i tid - och att leveransen sker med kvalitet och struktur.
Om rollen
I uppdraget arbetar du nära interna gränssnitt och stödjer projektorganisationen med administration, planering och logistisk samordning. Rollen passar dig som trivs i en miljö med högt tempo, många kontaktytor och där tydlig kommunikation är avgörande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planering och koordinering av resurser för global fältservice
Administrativt stöd till projekt och interna funktioner
Logistisk samordning och hantering av flöden i SAP och Salesforce
Kommunikation med interna team och externa partners
Säkerställa korrekta underlag, rapporter och dokumentation
Nyckelkompetenser
Erfarenhet av SAP
Erfarenhet av Salesforce
Planning & Logistics
Mycket god kommunikationsförmåga
Strukturerad, noggrann och van att arbeta i processer
Språkkrav
Svenska
Engelska
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen. Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Detta är ett heltidsjobb.
