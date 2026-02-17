Administrativ support Visum och arbetstillstånd Siemens Energy
Randstad AB / Assistentjobb / Norrköping Visa alla assistentjobb i Norrköping
2026-02-17
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Randstad söker nu dig som gillar att lösa problem, är strukturerad och kommunikativ! Stämmer det in på dig? Sök då tjänsten som administrativsupport för visum och arbetstillstånd. Tjänsten är ett konsultuppdrag hos vår kund Siemens Energy i Finspång. Som konsult för visum och arbetstillstånd fungerar du som partner för alla affärsenheter och delegater gällande processer kring inresetillstånd. Rollen innebär att du agerar lokal expert på immigrationsregler i utsedda värdländer. Du säkerställer en konsekvent, punktlig och korrekt administration av visum och arbetstillstånd i ursprungslandet genom att samordna alla lokala aktiviteter för de medarbetare som reser på utlandsuppdrag. Du kommer ha affärsansvar för efterlevnad där det gäller att säkerställa att rätt arbetstillstånd och visum erhålls i enlighet med reglerna för varje enskilt värdland. Deadline som innebär att du ansvar för att tillstånd beviljas i god tid så att medarbetare kan vara på plats enligt plan. Du kommer ha ansvar för kommunikation som innebär att informera berörd affärsenhet omedelbart om det uppstår risk för att tidsplanen inte kan hållas. Du har också ansvar för kontinuitet, att verksamheten måste kunna löpa vidare även vid din frånvaro. Det är därför ditt ansvar att se till att en ersättare enkelt kan ta över dina arbetsuppgifter.
Teamet består av 34 engagerade medarbetare som alla arbetar med stöd till våra fältserviceingenjörer. Här hanteras planering, schemaläggning, visum, skattefrågor, fakturering och andra administrativa uppgifter.
Tjänsten är en visstidsanställning med chans till förlängning/övertag. Urval kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Manager Sara Folkesson
att vara konsult
Randstad Professional är karriärpartnern som hjälper dig att hitta rätt jobb, brinna för det du gör och utveckla din karriär. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Med tillgång till ett brett utbud av möjligheter, ett stort globalt nätverk och vår utpräglade specialisering är vi din vägledande partner som hjälper dig att bygga en givande karriär.
om randstad professional
Randstad Professional är specialiserade inom kvalificerade yrkesroller och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är akademiker eller specialist. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet.
Ansvarsområden
Efterlevnad: Säkerställa att rätt arbetstillstånd och visum erhålls i enlighet med reglerna för varje enskilt värdland.
Deadline: Ansvara för att tillstånd beviljas i god tid så att medarbetare kan vara på plats enligt plan.
Kommunikation: Informera berörd affärsenhet omedelbart om det uppstår risk för att tidsplanen inte kan hållas.
Kontinuitet: Verksamheten måste kunna löpa vidare även vid din frånvaro. Det är därför ditt ansvar att se till att en ersättare enkelt kan ta över dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi ser att du har en gymnasial utbildning
Du har en bakgrund inom administration och erfarenhet av att hantera flera olika och komplexa frågor samtidigt
Vi ser att du har erfarenhet av proaktiv problemlösning
Du kan kommunicera på svenska och engelska i tal och skriftOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Kontakt
Sara Folkesson sara.folkesson@randstad.se +46768699573 Jobbnummer
9747163