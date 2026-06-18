Administrativ studentkonsult till globalt industriföretag
Nefesh AB / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2026-06-18
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Om rollen
Nefesh AB söker nu en noggrann och strukturerad student för ett administrativt konsultuppdrag hos vår globala industrikund i Lund. Detta är en perfekt möjlighet för dig som studerar på universitet eller högskola och vill skaffa dig värdefull erfarenhet av administration, datahantering och rapportering i en internationell affärsmiljö.
Rollen innebär att stötta avdelningen med löpande, repetitiva och administrativa uppgifter där fokus ligger på noggrannhet och struktur.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rapportering av förpackningsvikter och producentansvar för den nordiska marknaden.
Uppdatering av modeller för att säkerställa att dokumentationskrav och regelverk (PPWR) efterlevs.
Uppföljning av volymer samt sammanställning av information från återvinningspartners.
Skapa standardpresentationer i PowerPoint till teamet.
Koordinera och samla in information från interna intressenter för att effektivisera supportflöden.
Allmän datahantering och administration i Excel.
Kvalifikationskrav (Skallkrav)
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande:
Pågående studier: Du är aktiv student på universitet eller högskola under hela uppdragsperioden, gärna inom ekonomi, logistik, miljövetenskap eller liknande.
Verktyg: Mycket goda kunskaper i Excel och PowerPoint.
Datahantering: Erfarenhet av eller ett starkt intresse för strukturerad databearbetning.
Språk: Flytande kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.Publiceringsdatum2026-06-18Dina personliga egenskaper
Vi söker en person som är självgående, pragmatisk och kommunikativ. Eftersom rollen innehåller mycket datahantering och rapportering är det avgörande att du är noggrann, strukturerad och trivs med repetitiva arbetsmoment.
Praktisk information
Startdatum: 10 augusti 2026.
Slutdatum: 31 december 2026.
Arbetstid: Flexibla timmar som anpassas efter dina studier, ca 20 timmar per vecka.
Arbetsplats: På plats i Lund.
Utrustning: Du förväntas använda din egen dator och telefon under uppdraget.
Säkerhetsinfo: Ett godkänt drogtest krävs innan uppdraget kan påbörjas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
E-post: Info@nefesh.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nefesh AB
(org.nr 559499-5655) Jobbnummer
9971254