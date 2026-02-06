Administrativ stjärna inom trafikinformation järnväg!
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Borlänge Visa alla administratörsjobb i Borlänge
2026-02-06
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Borlänge
, Falun
, Säter
, Hedemora
, Smedjebacken
eller i hela Sverige
Vår kund söker en strukturerad och kvalitetsmedveten administrativ resurskonsult som vill bidra till en smidigare och säkrare järnvägstrafik. I denna roll får du arbeta nära projektledare och förvaltning och spela en central roll i att hålla viktig dokumentation korrekt, tillgänglig och uppdaterad.
OM TJÄNSTEN
Som administrativ resurskonsult erbjuder du centralt stöd inom dokumenthantering i projekt kopplade till trafikinformation järnväg. Du arbetar mot både projektledare och tekniska förvaltare och säkerställer struktur, kvalitet och spårbarhet i dokumentationen. Även andra teknikområden kan förekomma.
Du erbjuds
• Vår kund erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får bidra till viktiga infrastrukturprojekt och samtidigt utveckla din kompetens inom ett samhällskritiskt och tekniknära område. Här får du en betydelsefull roll med stort fokus på kvalitet och noggrannhet.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att du tillhandahåller expertis inom administrativt stöd och dokumenthantering, med fokus på att strukturera, kvalitetssäkra och ajourhålla dokumentation i tekniska infrastrukturprojekt.
• Ajourhålla och kvalitetssäkra dokumentation såsom handböcker och mötesanteckningar
• Redigera och tagga dokument i IBM DOORS för TDOK och TRVinfra
• Sammanställa tekniska kravspecifikationer inför upphandlingar
• Korrekturläsa och omskriva texter till korrekt svenska
• Skapa presentationsmaterial på svenska och engelska i Microsoft PowerPoint
• Producera material för publicering i tidsskrifter med Adobe InDesign
• Ajourhålla texter för tekniskt godkänt materiel i kundens materialkatalog
VI SÖKER DIG SOM
• Har avancerad kunskap om teknikområdet trafikinformationsutrustning järnväg
• Har avancerad kunskap inom korrekturläsning och kvalitetssäkring av styrande och stödjande dokument
• Har god kunskap och erfarenhet av IBM DOORS
• Har erfarenhet av att skapa och publicera nyhetsbrev med layout- och designprogram
• Har mycket goda kunskaper i svenska språket, skriftligt
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
our client Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117273". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9726648