Administrativ sommarpersonal till kyrkogårdsförvaltningen
2026-03-16
Trollhättans kyrkogårdsförvaltning söker administrativ sommarpersonal med bred kompetens.Publiceringsdatum2026-03-16Om företaget
Vi är en viktig del av samhället och möter människor i både glädje och sorg. Vår verksamhet innebär myndighetsutövning och kräver integritet, empati och noggrannhet. Vi söker dig som trivs med administrativa arbetsuppgifter och ett arbete där varje detalj räknas.Arbetsuppgifter
Arbetet är varierat och du blir en del av expeditionen - navet i kyrkogårdsförvaltningens verksamhet. Du arbetar med:
Daglig administration
Kontakt med anhöriga
Kontakt med entreprenörerKvalifikationer
Högskoleutbildning inom administration, samhällsvetenskap, offentlig förvaltning, begravningsverksamhet eller juridik eller motsvarande är meriterande
Kunskap om Begravningslagen och Förvaltningslagen samt god sakkunskap inom begravningsverksamhetens lagstiftning och systemstöd är meriterande
Erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom myndighetsutövning eller begravningsbranschen
Mycket god IT-vana samt god kännedom om Microsoft 365 och Officepaketet
Erfarenhet av Eniac Avenys gravadministrationssystem är starkt meriterande
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Internutbildning eller erfarenhet från begravningsbranschen är meriterande
Vem är du?
Du är strukturerad, ansvarsfull och har hög integritet. Du kan hantera stress, arbetar noggrant och bemöter människor med respekt och empati. Du följer rutiner och regelverk och agerar alltid professionellt. Rollen ställer höga krav på personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
En mångsidig och betydelsefull roll där du får möjlighet att växa och utvecklas. Du blir en viktig del av en verksamhet som tjänar medborgarna i både vardag och sorg.
Fortbildning kan erbjudas via SKKF, Svenska kyrkan och systemleverantörer
Anställningsvillkor
Vikariat sommar med tillträde enligt överenskommelse.
Månadslön
Centralt kollektivavtal: Svenska kyrkans avtal -25Så ansöker du
Ansök genom att skicka in CV och personligt brev till: trollhattans.ansokningar@svenskakyrkan.se
Märk ansökan med "Administratör sommar 2026"
Sista ansökningsdag är 2026-04-15
Intervjuer och provjobb sker löpande och vi tipsar därför om att ansöka snarast möjligt.
Upplysningar om tjänstenKontakt
Kyrkogårdschef, Frank Thorén Hall
0520-47 30 04frank.thorenhall@svenskakyrkan.se Facklig kontakt
Vision, Björn Carlstedt
0520-285 30bjorn.carlstedt@fv.vision.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: trollhattans.ansokningar@svenskakyrkan.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör sommar 2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Församling
(org.nr 252005-0077) Arbetsplats
Håjums Begravningsplats Jobbnummer
9799868