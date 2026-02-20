Administrativ skolskjuts- och färdtjänsthandläggare
2026-02-20
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Vill du arbeta självständigt, ta stort ansvar och bidra till en tryggare vardag för Gävles invånare?
Nu söker vi en administrativ skolskjuts- och färdtjänsthandläggare som vill bli en viktig del av vårt team.
I den här rollen trivs du som har lätt att ta eget ansvar och som arbetar strukturerat utifrån tydliga krav och riktlinjer. Du är trygg i din kommunikation, både muntligt och skriftligt, och känner dig bekväm i mötet med våra kunder och medborgare.
Som handläggare får du en central roll där du arbetar självständigt med uppgifter som utgör en del av kommunens myndighetsutövning. Du följer gällande lagar och riktlinjer och säkerställer att våra beslut håller hög kvalitet. Utöver den dagliga handläggningen bidrar du också aktivt till verksamhetens utvecklingsarbete.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* visUtföra administrativa uppgifter som posthantering, registrering av ansökningar, diarieföring och utlämning av allmänna handlingar.
* Granska medicinska underlag samt genomföra utskick och uppföljningar av kompletteringar.
* Ansvara för gallring och digitalisering av det befintliga fysiska arkivet.
* Vid behov utreda och fatta beslut i ärenden kopplade till färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd utifrån gällande lagar och riktlinjer.
* Samverka i en arbetsgrupp som stöttar varandra i utredningar, beslutsfattande och tolkning av lagstiftning.Kvalifikationer
Vill du göra skillnad för människor i deras vardag och bidra till en tryggare kommun? Vi söker dig som med värme, struktur och professionellt omdöme vill arbeta med handläggning som verkligen betyder något. Hos oss får du använda din kompetens, möta människor med omtanke och vara en viktig del av Gävles utveckling.
* Relevant högskole-/universitetsexamen, exempelvis socionom, samhällsvetenskap, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
* Erfarenhet av myndighetsutövning och av att arbeta strukturerat utifrån lagar och riktlinjer.
* Meriterande: tidigare arbete med registrering av handlingar samt förmåga att tolka och bedöma medicinska utlåtanden.
* Erfarenhet av servicearbete, med god förmåga att möta människor utifrån individuella behov och bemöta professionellt i olika situationer.
* Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
För att lyckas i rollen är du:
* Strukturerad och organiserad du planerar, prioriterar och följer upp ditt arbete på ett effektivt sätt.
* Målinriktad du sätter upp mål, driver aktiviteter framåt och avslutar inom utsatta tidsramar.
* Lösningsorienterad och flexibel du hanterar flera arbetsuppgifter samtidigt och anpassar dig efter ändrade förutsättningar.
* Kundfokuserad du har ett genuint intresse för kundens behov och bemöter varje person professionellt och situationsanpassat.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
