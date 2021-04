Administrativ sjuksköterska sökes till PCR enhet i Stockholm - KRY International AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Kry fortsätter resan mot att ta ansvar för hela primärvårdsuppdraget och är glada att kunna erbjuda dig möjligheten att vara med på vår tillväxtresa. Vi söker just nu en administrativt ansvarig sjuksköterska som ska överse arbetet på en av våra PCR-enheter i Stockholm.Tjänsten är en administrativ roll där du överser det logistiska arbetet kring hemtester för PCR. Tjänsten innebär ingen klinisk testning utan enbart administrativa arbetsuppgifter. Enheten är lokaliserad i Stockholm och arbetet sker på plats på den fysiska enheten.2021-04-01Du är legitimerad sjuksköterska.Du har arbetat i LabPortalen tidigare.Du har erfarenhet av att överse administrativa arbeten.Du är ansvarstagande och strukturerad.Du tekniskt kunnigDu pratar och skriver svenska och engelska obehindratFör att trivas i rollen uppskattar vi att du är noggrann, van att arbeta i LabPortalen och har förståelse för hälso-och sjukvårdssystemet i Stockholmsregionen. Du är kommunikativ och lösningsorienterad samt positiv till förändringar då arbetsuppgifter och rutiner kan ändras över tid.Start: Enligt överenskommelse, gärna omgående.Plats: Stockholm.Omfattning: DeltidArbetstider: Morgon, kväll och helg.Lön: Enligt överenskommelse.Om KryKry är en av de snabbast växande aktörerna inom primärvård i Sverige. Men vi skiljer oss från mängden på fler sätt än så. Hos oss är innovation ett ledord, och genom att utmana status quo driver vi en utveckling som gör högkvalitativ, modern vård mer tillgänglig för alla. Allt vi gör är utformat efter hur människor faktiskt lever sina liv idag. Genom att bygga vårdmottagningar med fokus på patienternas behov, anställa enastående vårdpersonal och se till att de trivs, samt utveckla teknik som gör det enklare att få - och ge - vård, revolutionerar vi sjukvården och skapar verklig förändring i människors liv.Kry lyder under Socialstyrelsens föreskrifter samt IVO:s tillsyn och omfattas bl.a. av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. För mer information om Kry besök gärna vår hemsida ( https://www.kry.se/jobba-hos-oss/). Låter detta intressant? Skicka då in din ansökan. Vid frågor vänligen kontakta louise.levin@kry.se Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelse