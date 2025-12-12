Administrativ samordnare Utbildningsförvaltningen, föräldravikariat
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
Din arbetsplats blir på utbildningsförvaltningen, centralt belägen vid järnvägsstationen i Bjuv. Vi har bra kommunikationer mellan till exempel Helsingborg, Malmö, och Lund och det är lätt att parkera om du kör bil.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, fritidshem, anpassad grundskola, gymnasieskola (IM), central elevhälsa samt kommunal vuxenutbildning.
Inom förvaltningen finns kvalitets- och utvecklingsenheten, som arbetar med bland annat:
* Nämndadministration
* Förskoleplaceringar och barnomsorgsavgifter
* Fakturahantering och interkommunala ersättningar
* Skolskjuts
* Juridiska frågor
* Avtal och upphandling
* System- och IKT-frågorPubliceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som administrativ samordnare har du en central och viktig roll där du fungerar som spindeln i nätet i många frågor som rör utbildningsförvaltningen. Du hanterar ett brett spektrum av både interna och externa ärenden och arbetar nära engagerade och kunniga kollegor.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
* Fakturahantering, inklusive:
• Hantering av interkommunala ersättningar när barn eller elever går i en annan kommun än hemkommunen.
• Granskning och kontering av förvaltningens fakturor.
• Övrigt ekonomiskt arbete kopplat till förvaltningen.
* Ansvara för att samordna och utföra beställningar för förvaltningskontoret.
* Administrativa uppgifter, såsom:
• Hantering av inkommande frågor.
• Administration av skopliktsärenden.
• Handläggning av olika typer av ärenden.
* Administrera utbildningsförvaltningens del av hemsidan och intranätet.
* Stöd vid utvecklingsarbete som är förvaltningsövergripande.
* Nätverksträffar: Du sammankallar och leder regelbundna möten med förvaltningens skoladministratörer.
De system du främst kommer att arbeta i är Edlevo, Proceedo och Ciceron.
Är du en serviceinriktad person som uppskattar ordning och reda? Har du god datorvana och erfarenhet av administrativt arbete? Då kan du vara den vi söker!Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning med administrativ, ekonomisk eller samhällsvetenskaplig inriktning, eller annan motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbete inom skola eller kommun och har arbetat i de datorsystem vi använder. Du kan arbeta självständigt och slutför arbetsuppgifter inom utsatt tid. Du tar egna initiativ och är bra på att samarbeta. Du bidrar själv till god trivsel genom ditt sätt att bemöta människor i din omgivning. För att trivas i rollen som administrativ samordnare behöver du vara flexibel och kunna arbeta i ett högt tempo utan att det påverkar struktur och kvalitet. Du trivs även med att arbeta som en stöttande funktion. Det är också viktigt att du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Då rollen kommer innebära många kontaktytor lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola/skola ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdrag ur belastningsregistret snarast efter att du blivit erbjuden anställning.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se
Vi tillämpar löpande urval.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
