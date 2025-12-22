Administrativ samordnare till kirurgkliniken
2025-12-22
Kirurgkliniken, Värnamo sjukhus
Till kirurgkliniken söker vi en administrativ samordnare med ansvar för samordning av administrativa processer samt kvalificerat administrativt stöd. Välkommen till oss!
Rollen som administrativ samordnare
Du kommer att vara en nyckelperson för oss på kirurgkliniken och samarbeta nära chefer och övrig personal. Hos oss kan vi erbjuda dig ett omväxlande och spännande arbete där du kommer vara ett viktigt administrativt stöd.
I rollen ingår personaladministrativa uppgifter av olika karaktär, exempelvis:
• Bemanningsansvarig för vårdpersonal på vårdavdelningarna
• Schemaplanering
• Ärendehantering i vårt personalsystem Heroma
• Administrativt stöd till våra chefer i kliniken
• Ansvar för planering, koordinering och framtagande av presentationer internt och externt
• Bokningar av resor och utbildningsinsatser
Din blivande arbetsplats
Vår vision är att erbjuda bästa möjliga kirurgiska vård och omvårdnad nu och i framtiden med kompetent och yrkeskunnig personal. I Värnamo har vi två vårdenheter i slutenvården med olika inriktningar mot kirurgiska specialiteter. Här finns även en kirurg/endoskopimottagning samt en stomimottagning.
Läs mer om kirurgkliniken här: Kirurgkliniken som arbetsplats, Region Jönköpings län
Du har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Goda kunskaper i Office-paketet är önskvärt och du har gärna tidigare erfarenhet av vårt personalsystem Heroma. Erfarenhet av schemaplanering, AB §13 och schemaläggning är meriterande.
I rollen visar du god förmåga att planera ditt arbete, agerar proaktivt och kan arbeta självständigt. Vi värdesätter att du är kvalitetsmedveten, noggrann och strukturerad. Arbetet kan ibland ske i snabbt tempo, vilket du känner dig trygg med. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har en god förmåga att prioritera både på kort och på lång sikt. Vi värdesätter en god arbetsmiljö och vill att du blir en del av den! Du har en positiv inställning, god samarbetsförmåga och ett empatiskt förhållningssätt. Tillsammans skapar vi den bästa vården för våra patienter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.
Vårt erbjudande till dig
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Arbetstiderna är dagtid, vardagar och med möjlighet till flextid.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län
Kontaktuppgifter
Vårdenhetschef: Lina Bergsten
Telefon: 010-244 72 44
E-postadress: lina.bergsten@rjl.se
Biträdande verksamhetschef: Wiveca Rydin
Telefon: 010-244 84 04
E-postadress: wiveca.rydin@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 15 januari 2026. Varmt välkommen med din ansökan! Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K1441/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4 (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9659761