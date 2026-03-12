Administrativ Samordnare sökes till Stenungsund kommun
Stenungsunds kommun / Administratörsjobb / Stenungsund Visa alla administratörsjobb i Stenungsund
2026-03-12
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds kommun i Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Verksamheten Kultur & fritid består av sex enheter: bibliotek, kultur, kulturskola, ungdomsverksamhet, idrott & anläggning och park & natur. Verksamheten ingår i sektor utbildning. Denna tjänst finns i enheten för park & natur.
Vill du vara med och driva arbetet inom vår park och natur enhet, med tyngdpunkt på administrativa delar inom både hamn och park verksamhet. Då skall du ta chansen att söka detta jobb.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
I rollen som samordnare behöver du stimuleras av att arbeta i ständig förbättring. Ha viljan att växa, att bidra till verksamhetens utveckling och att tänka nytt. Du behöver en förståelse för verksamheten och förmågan till ett helhetsperspektiv. Vidare behöver du ha ett metodiskt och strukturerat arbetssätt med fokus på detaljer.
Man behöver vara strukturerad och snabb vid datorn, ha förmåga att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och kunna arbeta självständigt, som person ska man ha lätt för att anpassa sig till olika/förändrade förhållanden och kunna hantera stressade situationer och handla i enlighet med fattade beslut.
I rollen som administrativ samordnare kommer du vara en nyckelperson tillsammans med de andra samordnare för att driva enheten park och natur framåt, det kommer krävas stort samarbete för att kunna använda våra resurser i form av medarbetare på rätt sätt. En stor del av jobbet består av att jobba med planering.
In dina arbetsuppgifter ingår b. l. a. att:
* Ta fram underhållsplaner för hamnen samt park och jobba för att dessa skall hållas uppdaterade
* Arbeta strukturerat med års hjul och dokumentation utifrån det
* Vara en länk med systemoperatör, och jobbar för att utveckla det system vi använder idag inom båtplatser
* Tillsätta båtplatser
* Administrera fakturor
* Hantera medborgare som har synpunkter på vår enhet
* Ta hand om inkommande ärenden
* Stötta enhetschef i utvecklingsfrågor
* Läsa av elmätare samt fakturerar för dessa
* Stötta enhetschef i utvecklingsarbetet med SKA
* Tillsammans med de andra samordnare ansvar för att den dagliga bemanningen fungerar
* Var med och utveckla nya arbetssätt både digitalt och manuellt
* Tillsammans med samordnare drift ta hand om och strukturera upp våra sommarjobbareKvalifikationer
Vi söker dig som har minst 5 års arbetslivserfarenhet som samordnare gärna inom park eller hamnverksamhet. Du har erfarenhet av att arbeta med R-boken som är vårt bokningssystem. Utbildning inom administration, logistik, park- och naturvård, eller annan likvärdig inriktning ser vi som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att trivas i rollen som samordnare krävs det att du kan arbeta självständigt, har lätt för att planera och prioritera, är ansvarstagande samt är initiativrik. Du har lätt att samarbeta med andra, är lösningsfokuserad och kan se helheten. Vidare är du som person även ansvarsfull, lyhörd och serviceinriktad.
Eftersom arbetet stundtals är intensivt behöver du ha förmåga att även i stressiga situationer vara lugn och fokuserad och vid behov snabbt kunna prioritera och ställa om mellan olika arbetsuppgifter. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311112". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298) Kontakt
Enhetschef
Elin Silfver Elin.silfver@stenungsund.se 0303-73 85 56 Jobbnummer
9792055