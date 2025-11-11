Administrativ samordnare (kopia)

Recway AB / Administratörsjobb / Stockholm
2025-11-11


Vi växer och söker nu en Administrativ samordnare som vill vara navet i vår organisation. Hos oss får du en central roll i att skapa struktur, service och en trivsam arbetsmiljö - och därmed bidra till att vår verksamhet kan fokusera fullt ut på våra kunder.

Om rollen

Som Administrativ samordnare hos Recway kommer du att:

• Säkerställa att kontorsmiljön är välorganiserad, trivsam och funktionell
• Genomföra referenstagning och bakgrundskontroller
• Hantera dagliga administrativa uppgifter såsom orderregistrering och fakturaunderlag
• Vara kontaktpunkt via telefonväxel och e-post
• Koordinera kontorsservice, post, bud och leveranser
• Inventera och ansvara för inköp av kontorsmaterial och förbrukningsartiklar
• Stötta i mötesbokningar, interna aktiviteter och olika projekt

Vem är du?

Vi söker dig som har minst 3 års dokumenterad erfarenhet av administration, service eller koordination. Du är strukturerad, noggrann och gillar att ta ansvar för att saker blir gjorda - med hög kvalitet.

Vi ser gärna att du:

• Har tidigare erfarenhet som administratör, kontorskoordinator, ekonomiassistent eller liknande
• Är en van datoranvändare och trygg i Office-paketet samt digitala verktyg som Teams och OneDrive
• Kommunicerar professionellt på svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har förmågan att skapa goda relationer internt och externt

Meriterande erfarenheter:

• Erfarenhet av att arrangera interna aktiviteter, som exempelvis personalmöten, workshops eller sociala sammankomster
• Erfarenhet av att arbeta i miljöer där service, struktur och sekretess är avgörande
• Har lätt för att bygga relationer och skapa tillit

Varför Recway?

Hos oss får du möjlighet att:

• Arbeta med verksamheter där säkerhet är avgörande
• Bli en del av ett kompetent och engagerat team
• Utvecklas kontinuerligt inom området säkerhetsprövning
• Arbeta flexibelt - heltid, deltid eller uppdragsbaserat
• Vara en del av arbetet för ett säkrare Sverige

Anställningsform

Flexibel anställningsform: vi erbjuder både deltid och heltid

Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande.

Hos Recway får du en roll där ditt arbete gör skillnad - på riktigt.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Recway AB (org.nr 559102-3444)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9599285

