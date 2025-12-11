Administrativ samordnare inom skoladministration
Vallentuna kommun / Skolassistentjobb / Vallentuna Visa alla skolassistentjobb i Vallentuna
2025-12-11
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vallentuna kommun i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Är du spindeln i nätet som trivs när tempot är högt och arbetsuppgifterna varierar? Vi söker en engagerad administrativ samordnare med tidigare erfarenhet inom skoladministration och ekonomi.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna kommun har det övergripande ansvaret för kommunens utbildning och pedagogiska verksamhet, från förskola, grundskola och anpassad grundskola till gymnasium och vuxenutbildning. Förvaltningen ansvarar också för måltidsverksamheten i våra kommunala förskolor och skolor, liksom inom kommunens äldreomsorg.
De administrativa samordnarna är centralt anställda och tillhör avdelningen för ekonomi och administration. Arbetsgruppen präglas av en samarbetskultur där var och en ansvarar för sina arbetsuppgifter inom olika verksamheter, men stöttar och hjälper varandra i arbetet. Arbetsplatsen kan variera efter verksamheternas behov.
Vi söker nu en administrativ samordnare med kunskaper och erfarenheter inom ekonomi och administration för att komplettera vårt team och ge våra rektorer och chefer ett kvalificerat chefstöd.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att vara både varierande och utvecklande. Du sköter ditt ansvarsområde inom skoladministration självständigt. Dit hör bland annat personal- och löneadministration, inköp, kontering och budgetuppföljning, elevregistrering, statistik, arkivering och viss IT-support.
Till din hjälp har du de övriga skoladministratörerna och ni arbetar även skolövergripande tillsammans med planering och utveckling av skoladministrationen i syfte att öka likvärdighet, service och effektivitet i hela kommunen.
Du är också ett koordinerande och administrativt chefstöd. Du har ett nära samarbete med rektor eller chef i frågor som till exempel budget, budgetuppföljning, systematiskt kvalitetsarbete och rekrytering.
Din arbetsplats är på någon eller några av kommunens skolor, vilket betyder att du möter många personer i en dynamisk miljö. Ett flexibelt och serviceorienterat arbetssätt och ett nära samarbete med chefer och andra medarbetare är centralt för att lyckas i uppdraget.Kvalifikationer
• Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
• Erfarenhet av administration, gärna inom skolområdet.
• Erfarenhet av att arbeta med ekonomi såsom fakturering, prognoser och budget.
• Behärskar svenska språket mycket väl i tal och skrift.
• Hög digital kompetens och förtrogenhet med olika administrativa verktyg.
• Gärna erfarenhet av att arbeta med personaladministration såsom schema-, frånvaro- och lönehantering.
• Erfarenhet av att arbeta i kommunal verksamhet är meriterande.Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid med start 1/3 2026 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning kan komma att tillämpas.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 11/1 2026.
För mer information kontakta:
Elin Wallgren
Administrativ chef
Telefon: 08-587 859 34
Mejl: elin.wallgren@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna kommun
(org.nr 212000-0027), http://www.vallentuna.se/ Kontakt
Administrativ chef
Elin Wallgren elin.wallgren@vallentuna.se Jobbnummer
9640184