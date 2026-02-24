Administrativ Samordnare Inom Ekonomi, Order & Inköp
2026-02-24
På HYGAPGRUPPEN utvecklar vi ständigt nya sätt att effektivisera produktionen för verkstadsindustrin genom att bearbeta och förädla komponenterna i förväg.
Vi är ett engagerat familjeföretag med korta beslutsvägar som snabbt och enkelt kan ta hand om specifika önskemål. Från idé till färdig produkt!
Under de senaste fem åren har Hygapgruppen växt
kraftigt och fortsätter i en väldigt expansiv fas.
Bli navet som får vår vardag att fungera och utvecklas.
Vill du ha en roll där du verkligen gör skillnad? Där struktur möter tempo, siffror möter människor och administration blir en nyckel till framgång.
Vi på Hygapgruppen söker nu en engagerad och driven Administrativ Samordnare som vill vara med och stärka ekonomi-, order och inköpsfunktion.
DIN ROLL - MER ÄN BARA ADMINISTRATION
Det här är inte en traditionell administrativ tjänst. Du blir en central spelare i verksamheten - den som skapar överblick, säkerställer kvalitet och driver förbättringar i våra arbetssätt. Du arbetar nära ekonomichef och har en viktig funktion i att skapa struktur, effektiva flöden och en stark teamkänsla. Rollen är bred, föränderlig och utvecklas i takt med verksamheten - vilket ger just dig möjligheter att påverka.
DET HÄR KOMMER DU ATT GÖRA:
• Genomföra ekonomiska avstämningar ( bank, kortfakturor mm )
• Hantera materialinköp och leverantörkontakter
• Registrera och administrera ordrar
• Skapa struktur i våra gemensamma mailflöden
• Hantera telefonväxel
• Förbättra, effektivisera och utveckla rutiner och arbetsprocesser
• Vara behjälplig med med kund- och leverantöreskontra
VEM ÄR DU?
Vi tror att du är en person som gillar ordning och reda - som trivs när tempot är högt och dagarna varierar.
Du är:
Noggrann och strukturerad
Analytisk och lösningsorienterad
Flexibel och stresstålig
Självständig men samtidigt en lagspelare
Kommunikativ och bidrar till en positiv vi-känsla
Du har högskoleutbildning inom ekonomi/administration eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
DÄRFÖR SKA DU VÄLJA OSS PÅ HYGAPGRUPPEN!
Hos oss får du en bred och utvecklande roll som du får möjligheten att påverka i. Du får arbeta med ett engagerat team där samarbete är viktigt. En tjänst som växer med just dig.
START: Efter överenskommelse
PLATS: Oskarström ( även Värnamo och Knäred )
OMFATTNING: Heltid
LÖN: Fast lön
I denna rekrytering samarbetar HYGAPGRUPPEN med FSK. Ansvarig rekryterare är Theresia.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan annonsen löpt ut så tveka inte - sök tjänsten redan idag!
Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556882-2257) Jobbnummer
9761670