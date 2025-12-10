Administrativ samordnare, enheten för IT-stöd och systemutveckling
2025-12-10
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Vi skapar samhällsnytta genom att stötta högre utbildning och forskning med IT i framkant.
Tillsammans arbetar vi flexibelt och målstyrt i gränsöverskridande team där du möter många trevliga och kunniga kollegor. Våra drygt 250 medarbetare jobbar ibland på distans och resten av tiden i våra nyrenoverade och stora lokaler i Kunskapens Hus vid Umeå universitet. Här ställer vi upp för varandra när det krävs och här uppskattar vi olikheter och nya perspektiv. Vi tycker att det ska kännas meningsfullt att jobba på ITS och här prioriterar vi balans mellan jobb och fritid högt. Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en administrativ samordnare som kommer att stötta ITS i ett varierande administrativt samordnande arbete. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att samordna verksamheten Kundservice, vilket innebär samordning, koordinering och arbetsfördelning av deras olika arbetsuppgifter. Du kommer även att driva utvecklingen av rutiner och processer kopplade till områdets drift, exempelvis kring serviceavtal, bokningssystem och schemaläggning för effektiv bemanning.
Utöver detta ingår ansvar för administrationen av telefonisystemet för Umeå universitet, vilket innebär support och systemarbete i miljön för Teamstelefoniadministration och administration i system för vald mobiltelefonoperatör när det gäller felsökning, uppläggning och avslut av användare.Kvalifikationer
För rollen söker vi dig som har:
- Examen på högskolenivå som arbetsgivaren bedömer är passande för rollen alternativt lång relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Några års relevant och aktuell erfarenhet av arbete med administrativ samordning inom kvalificerat administrativt arbete.
- Relevant arbetslivserfarenhet av att arbeta med koordinering, planering och samordning av operativ personal.
- Erfarenhet av att i en större organisation självständigt identifiera beröringspunkter mellan dess olika delar och samordna dessa, i syfte att höja verksamhetens effektivitet och kvalitet.
- Vana av att arbeta med leverantörskontakter och fakturahantering.
- Erfarenhet från arbete inom högskolesektorn.
- God språkkänsla och god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt.
Som person ser vi att du arbetar självständigt och strukturerat. Vidare har du god förmåga att samordna, koordinera och prioritera arbetsuppgifter. För att lyckas i rollen har du en god kommunikativ förmåga och en lösningsorienterad inställning. Stor vikt läggs vid dina personliga förmågor samt utifrån hur du med din relevanta erfarenhet och kompetens kan bidra till att utveckla verksamheten.
Meriterande är om du har erfarenhet av att ha ansvarat för kortare och mindre komplexa projekt och arbetet för att säkerställa att de drivits i mål. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet M365-miljön och ärendehantering i Dynamics, samt samordnande administrativt arbete inom IT- eller serviceverksamhet.Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast, enligt överenskommelse.
Din ansökan skickas in via universitetets rekryteringssystem Varbi, och ska vara inkommen till Umeå universitet 23 december 2025. I denna rekrytering söker du enbart med ditt CV. I ansökningsformuläret kommer du att få svara på frågor om varför du söker den utlysta anställningen samt ge information om din kompetens och erfarenhet kopplat till den utlysta anställningen.
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
