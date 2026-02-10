Administrativ samordnare - hälso- och sjukvården och myndighetskontoret
2026-02-10
Vill du arbeta i en verksamhet där ditt administrativa stöd gör stor skillnad i vardagen? Nu söker vi en administrativ samordnare till hälso- och sjukvården och myndighetskontoret - en roll där du både bidrar till struktur i det dagliga arbetet och är delaktig i att utveckla våra administrativa processer.
Som administrativ samordnare arbetar du nära områdescheferna och myndighetschef. Du är en central funktion i verksamheten och har en viktig roll i att skapa ordning, kvalitet och kontinuitet i vårt administrativa arbete.
Uppdraget är brett och innebär att du hanterar löpande administration samtidigt som du stödjer cheferna i deras strategiska arbete. Du samordnar, utvecklar och förbättrar våra administrativa rutiner och bidrar till att arbetssätt och processer fungerar väl i hela verksamhetsområdet.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
• personaladministration, exempelvis rekryteringsstöd, schemafrågor och vikarieadministration
• hantering av statistik och underlag till uppföljningar
• stöd i budgetarbete, ekonomiska sammanställningar och fakturahantering
• planering och samordning av möten, underlag och protokoll
• publicering av information och stöd i intern kommunikation
• inköp och kontakt med leverantörer
• stöd i verksamhetssystem och enklare IT-relaterade frågor
• hantering av behörigheter och dokumentation
• samordning av introduktion för nyanställda
Arbetet innebär många kontaktytor och en vardag som växlar mellan planerade uppgifter och frågor som behöver lösas här och nu.
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning och erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna från hälso- och sjukvården, som är självgående och strukturerad och trivs med att ha flera uppgifter i gång samtidigt. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera och bidrar med ett lugnt och serviceinriktat förhållningssätt. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett genomtänkt sätt och tar initiativ när du ser att något behöver göras i verksamheten.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner. (https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun. Publiceringsdatum2026-02-10Kvalifikationer
• Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi eller annat område som är relevant för tjänsten.
• Du har erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom hälso- och sjukvård.
• B-körkort och tillgång till bil.
• Vi lägger vikt vid personliga egenskaper. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Vetlanda kommun, Myndighetsutövning och service Kontakt
Områdeschef
Malin Nordström malin.nordstrom@vetlanda.se 0383-578 82 Jobbnummer
