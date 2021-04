Administrativ produktionsplanerare för sommarjobb till One Nordi - Framtiden i Sverige AB - Administratörsjobb i Kalmar

Framtiden i Sverige AB / Administratörsjobb / Kalmar2021-04-022021-04-02Som produktionsplanerare av felavhjälpning på One Nordic kommer du ha mycket kontakt med anställda på One Nordic som är ute på olika uppdrag. Du kommer att ta emot jobb via företagets ärendehanteringssystem, fördelar jobben till de olika personerna som är ute i fält samt följer upp så deadlines och ärenden slutförs. Det är i mångt och mycket en kommunikativ och administrativ roll som även innebär dokumentation och fakturering.I början av anställningen kommer du att få en bra introduktion tillsammans med en annan kollega, detta för att du på bästa sätt ska komma in i jobbet. Vissa dagar sker introduktionen på kontoret i Karlshamn.One Nordic är ett av de största i energibranschen med cirka 1000 medarbetare och en omsättning på ca 2 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Malmö, men företaget arbetar rikstäckande. Är du en person med mycket driv och vilja är detta ett företag med stora möjligheter till utveckling inom företags alla områden. Företagskulturen andas kamratskap med bra sammanhållning och hög uppslutning på företagets alla aktiviteter och evenemangSkallkrav:Svenska i tal och skriftGrundläggande datavanaMeriterande:Eftergymnasial utbildning inom t.ex. logistik, elkraft eller projektledningRelevant arbetslivserfarenhetI rollen som produktionsplanerare på One Nordic är det viktigt att du är social och kommunikativ, detta eftersom du kommer att ha mycket kontakt med internanställda. Du kan bemöta olika typer av människor på ett bra lätt. Som person är du också framåt, gillar att ta egna initiativ samt känner stort ansvar för dina arbetsuppgifter.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du vara anställd av oss på Framtiden och arbeta som konsult hos ett av våra kundföretag.Start: Runt midsommar eller enligt överenskommelseOmfattning: Heltid, 7-16. Sommarjobb t.o.m. 31 augUrval kommer att ske löpande, så välkommen in med din ansökan redan idag.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671194