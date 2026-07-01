Administrativ kundsupport till Danske Finans
Adecco Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-07-01
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Är du en serviceinriktad person som trivs i en administrativ roll där du får vara spindeln i nätet? Hos Danske Finans blir du en viktig del av Sales Support Fleet, där du arbetar nära företagskunder och kollegor för att säkerställa en smidig och professionell kundupplevelse. Här får du en varierad roll med stort eget ansvar, där samarbete, service och noggrannhet står i fokus. Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Sales Support Fleet är ett specialistteam inom Danske Finans som ansvarar för objektsfinansiering via leasing och avbetalning till företagskunder. Som administrativ kundsupport blir du en viktig del av teamets dagliga arbete. Du har främst kontakt med företagskunder samt kollegor i banken via mejl och digitala möten, administrerar avtal och säkerställer att kontrakten hanteras korrekt genom hela processen. Rollen innebär många kontaktytor där du fungerar som en samordnande länk mellan företagskunder och bankens interna avdelningar.
I rollen som administrativ kundsupport kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
Hantera inkommande kundärenden via mejl och digitala kundmöten
Administrera och registrera leasingavtal samt granska avtalsunderlag
Samarbeta med interna avdelningar och internationella kollegor för att säkerställa effektiva processer
Bidra till hög service genom att följa upp kundärenden och arbeta proaktivt utifrån kundens behov
Arbeta i flera olika system och säkerställa en hög kvalitet i den administrativa hanteringen
Rollen är en heltidstjänst med arbetstid måndag till fredag kl. 08.30–17.00. Tjänsten är ett konsultuppdrag på sex månader via Adecco med mycket goda möjligheter till förlängning. Arbetet sker på plats på kontoret i Linköping och önskad start för tjänsten är i slutet av augusti.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter och tycker om att ge god service. Du trivs med att arbeta strukturerat, har lätt för att sätta dig in i olika system och kommunicerar professionellt på både svenska och engelska, då du dagligen samarbetar med både nationella och internationella kollegor. Har du eftergymnasial utbildning, gärna inom ekonomi eller annat relevant område, är det meriterande. Även erfarenhet från service- eller säljrelaterade roller ses som ett plus.
Som person är du noggrann, prestigelös och initiativtagande. Du tar ansvar för ditt arbete, har ett affärsmässigt förhållningssätt och trivs i en roll där du får samarbeta med många olika kontaktytor. Du är nyfiken, lösningsorienterad och motiveras av att bidra till teamets framgång.
Viktigt för tjänsten är:
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete
God systemvana och goda kunskaper i Microsoft Office
Flytande svenska och engelska, i både tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Danske Finans
Danske Finans är Danske Banks finansbolagsverksamhet i Sverige och består av ett team på ungefär 50 personer. Företaget erbjuder företagskunder finansiering av olika objekt via leasing och avbetalning. En stor del av verksamheten gäller vagnparksleasing, det vill säga där företag finansierar flera av sina fordon via leasing. Här erbjuds du en fartfylld och välkomnande arbetsplats där goda samarbeten och en positiv energi präglar stämningen mellan kollegorna.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Sofia Fahlén via sofia.fahlen@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
OBS - vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Sofia Fahlén Sofia.Fahlen@adecco.se Jobbnummer
9988082